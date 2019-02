Annuncio

E' tutto pronto per l'inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi in una delle tante conferenze stampa è stato ricordato Fabrizio Frizzi, ma Lorella Cuccarini ha lanciato una polemica sui social.

Il 5 febbraio il conduttore romano scomparso prematuramente quasi un anno fa, compiva gli anni. Nel corso della conferenza stampa all'indirizzo di Frizzi c'è stata una lunga standing ovation in suo ricordo. Tutti i presenti sono apparsi piuttosto commossi.

Ricordiamo che Fabrizio è stato un volto noto della rete ammiraglia per più di trent'anni. Lorella Cuccarini dopo l'omaggio al conduttore su Twitter ha pubblicato un post piuttosto velenoso contro la kermesse canora.

"Standing ovation a Sanremo per Fabrizio, ma in tanti anni non gli è mai stato proposto di presentarlo".

La showgirl più amata dagli italiani dopo essere finita nel mirino delle polemiche per essersi definita 'sovranista' potrebbe finire nuovamente nell'occhio del ciclone. La Cuccarini ha fatto notare che il conduttore oggi che non è più in vita viene spesso ricordato, ma quando era in attività spesso veniva fatto fuori dagli eventi più importanti. In poco tempo il tweet è diventato virale e numerosi utenti si sono schierati dalla parte della ballerina.

Polemica che poco dopo la prematura scomparsa di Frizzi fu innalzata anche da Pupo e Massimo Giletti. Entrambe gli artisti se pur appartenenti a due categorie diverse, avevano ribadito che Fabrizio spesso veniva messo all’angolo da lì vertici di Viale Mazzini.

Festival di Sanremo: tutti i cantanti della prima puntata

Polemiche a parte, questa sera a partire dalle ore 20,35 dal teatro Ariston di Sanremo verrà trasmessa l'attesa kermesse canora che celebra la musica italiana. Si esibiranno tutti e 24 i big in gara in ordine alfabetico. Per la prima volta non ci saranno le nuove proposte, perché i due talenti giovani canteranno insieme ai big. Dunque, l’innovazione fortemente voluta dal direttore artistico farà parte di quest’edizione.

La nuova edizione del Festival sarà caratterizzata dalla presenza di tantissimi ospiti. Ci sarà Giorgia, Andrea Bocelli con il figlio Matteo. Inoltre, torneranno sul palco dell’Ariston Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, lo scorso anno protagonisti di un'edizione vincente con Claudio Baglioni. Per la categoria cinema invece ci sarà Claudio Santamaria per un omaggio al Quartetto Cetra. Alla conduzione, con il riconfermato Baglioni, ci saranno l'imitatrice Virginia Raffaelle e l'attore Claudio Bisio.