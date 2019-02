Annuncio

Sanremo 2019 continua ad attirare attenzione [VIDEO]. La stessa Antonella Clerici ha parlato del Festival ai microfoni di Radio 2 Social Club in occasione del suo ritorno al timone di Sanremo Young.

Dopo la fine dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo, in onda dal 5 febbraio al 9 febbraio, andrà in onda la seconda edizione di Sanremo Young, a partire da venerdì 15 febbraio 2015. Si tratta di un talent show, condotto da Antonella Clerici. In occasione della conferma dell'inizio di Sanremo Young, la conduttrice non solo ha confermato che durante la prima puntata ci sarà un ospite di livello internazionale, John Travolta, ma che ha anche rilasciato delle interessanti dichiarazioni per quanto riguarda questa seconda edizione del talent.

Le novità di Sanremo Young 2019

In primo luogo, la prima novità di quest'anno ci sarà già nella prima puntata (Travolta a parte) in quanto il talent partirà con ben 20 concorrenti, giovani dai 14 ai 17 anni, tra i quali ne verranno scelti 10.

Solo questi 10 saranno i veri partecipanti, tra i quali verrà scelto il vincitore che poi andrà a Sanremo Giovani 2019 (edizione "giovanile" di Sanremo, a differenza di "Young", che è un talent show).

E la possibilità di andare a Sanremo Giovani è la vera e propria novità di Sanremo Young 2019, in quanto potrebbe permettere al vincitore, dandogliene la possibilità, di salire direttamente sul palco di Sanremo 2020. Questo perchè i vincitori di Sanremo Giovani (tra i cui partecipanti ci sarà il vincitore di Sanremo Young) partecipano automaticamente a Sanremo.

Un'altra delle novità, anche se si tratta ancora di un rumor, sarebbe la partecipazione di Belen Rodriguez a Sanremo Young nel ruolo di giurata.

Antonella Clerici: "Mi programmano sempre contro"

Antonella Clerici è una persone che non le manda a dire, e anche questa volte si è tolta qualche soddisfazione e qualche sassolino dalla scarpa.

Per prima cosa ha commentato il fatto che, spesso e volentieri, gli altri canali la "controprogrammano", ossia le mettono in contemporanea programmi importanti o molto seguiti, non lasciandola mai sola. Anche nel caso di Sanremo Young 2019 è successo, con l'edizione speciale di Uomini e Donne - La Scelta che partirà contemporaneamente al programma della Clerici.

In secondo luogo, in risposta alle domande di Barbarossa e Andrea Perroni, i conduttori del programma, la Clerici ha rivelato anche che preferisce condurre da sola in quanto, essendo timida, quando si trova in compagnia non riesce a dare il meglio di sè stessa. Cosa che invece non succede quando conduce da sola, dove riesce ad essere "Sfrontata nella maniera giusta".