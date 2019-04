Nel programma di Caterina Balivo "Vieni da me" in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, ogni lunedì viene commentata la puntata del sabato sera precedente di Ballando con le Stelle. Oggi, 29 aprile, a commentare la puntata scorsa oltre agli ospiti abituali del programma vi era anche Massimiliano Rosolino. Rosolino, nuotatore ed ex concorrente di Ballando con le stelle, proprio nel programma di Milly Carlucci ha conosciuto la sua attuale compagna, con la quale ha due figlie, la ballerina Natalia Titova.

Insieme a lui vi era anche l'ultima coppia eliminata dal programma, quella formata dal ballerino Samuel Peron e dalla giornalista del TG2 Marzia Roncacci. La giornalista ha considerato la sua partecipazione a Ballando una bella esperienza, ma ha anche risposto alla giudice più critica nei suoi confronti Selvaggia Lucarelli.

Scontro Lucarelli-Roncacci

Sin dalla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle, la concorrente e la giudice hanno iniziato a punzecchiarsi; per Selvaggia Lucarelli Marzia era priva di personalità, una a cui non importava la gara e la competizione, ed anche nel ballo tutto questo si notava, successivamente è stata presa di mira per le sue "faccette" mentre ballava, paragonate al quelle di Barbara D'Urso.

La giornalista del Tg2 ha immediatamente replicato dicendo che la personalità non le manca, e che soprattutto voleva divertirsi e le sue espressioni erano del tutto naturali dato che si stava divertendo. Nello studio di "Vieni da me" ha ribadito questo concetto, dicendo di non riuscire a capire perché i giudici sono stati così cattivi nei suoi confronti, non solo la Lucarelli ma anche Guillermo Mariotto che in puntata ha paragonato il suo modo di ballare a quello di una sua vecchia maestra che quando beveva ballava esattamente come lei.

La Roncacci ha dovuto specificare di non bere mai, soprattutto in quel contesto. A prendere le sue difese è stato anche il suo ballerino Samuel Peron.

Sfida con Manuela Arcuri

Nel programma di Rai1 si è parlato anche della sua sfida contro Manuela Arcuri. La Roncacci, infatti, è stata eliminata dopo essere finita allo spareggio ed aver perso contro l'attrice al televoto. Sull'Arcuri la giornalista ammette: "Sono molto più brava di lei" e continua dicendo che nonostante la rivale fosse bellissima, dolcissima, carinissima e soprattutto un'amica, lei si muoveva molto meglio e avrebbe meritato di rimanere nel programma.

A darle ragione anche Massimiliano Rosolino, che conferma come Marzia fosse più brava nel ballo di Manuela. Infine anche Suor Cristina ha mandato un messaggio di pace a Zazzaroni nel quale ribadiva di essere soddisfatta e di poter tranquillamente uscire nella prossima puntata mentre risponde alle cattiverie nei suoi confronti con serenità e abbracci.