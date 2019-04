Dopo il momentaneo spostamento della scorsa settimana, il Grande Fratello 16 torna in onda il lunedì sera con la quarta puntata condotta da Barbara d'Urso. Quello di oggi 29 aprile sarà un appuntamento ricco di spunti per le dinamiche che si sono venute a creare in settimana. Negli ultimi giorni infatti non sono mancati gli scontri tra concorrenti, così come le pungenti dichiarazioni di qualcuno di loro e una possibile espulsione a causa di una presunta bestemmia. Come già accaduto le scorse settimane, verrà concesso spazio ad alcuni ospiti che avranno qualcosa da ridire ad alcuni concorrenti, mentre una gieffina riceverà una lettera molto importante.

Non potrà mancare anche il nome del nuovo eliminato, che verrà scelto tra coloro che si trovano già in nomination, ovvero Francesca De Andrè, Erica Piamonte, Michael Terlizzi, Ivana Icardi, Mila Suarez, Daniele Dal Moro.

Oggi al Grande Fratello 16: ospiti Tavassi e Canessa

Le anticipazioni del Grande Fratello 16, relative all'appuntamento che verrà trasmesso in prima serata oggi 29 aprile, si concentrano sull'ingresso nella casa di due ex concorrenti del Reality Show. La prima sarà Guendalina Tavassi, che si confronterà con Cristian Imparato dopo il botta e risposta di cui si sono resi protagonisti negli ultimi giorni e di cui si è ampiamente parlato già nei salotto di Barbara D'Urso.

L'ex vincitore di "Io canto" in settimana è stato anche al centro di un litigio con Daniele Dal Moro, accusato di avere nominato ingiustamente il compagno. Quest'ultimo ha usato un appellativo verso il co-inquilino che non è piaciuto a molti fan del programma, i quali dai social network hanno chiesto la sua espulsione. Anche Guendalina Canessa farà la sua 'apparizione' nel reality show per un confronto con un concorrente. L'ex gieffina avrà qualcosa di importante da dire a uno di loro e l'ipotesi più accreditata è che il destinatario delle sue affermazioni sia Francesca De Andrè. Serena Rutelli, invece, riceverà una lettera molto importante indirizzata a lei niente meno che dalla madre biologica.

Grande Fratello 16: Michael Terlizzi a rischio espulsione?

Tra i concorrenti del GF16 che hanno fatto maggiormente discutere negli ultimi giorni si segnala Michael Terlizzi. Questa volta non è stata la sua presunta omosessualità a finire nell'occhio del ciclone, quanto piuttosto una sua affermazione che è rimbalzata nei social network, dividendo il pubblico. Il sospetto è che il figlio di Franco si sia lasciato scappare una bestemmia, se tale espressione blasfema venisse confermata, essa porterebbe all'immediata squalifica del concorrente.

Va precisato che in quel momento Terlizzi stava mangiando e dunque l'audio appare abbastanza disturbato, lasciando diversi dubbi sulla sua reale affermazione. Barbara d'Urso potrebbe comunque decidere di chiamare in causa la vicenda per mettere a tacere, o confermare, eventuali sospetti. La puntata di stasera sancirà infine il nome del prossimo concorrente eliminato oltre che le nuove nomination.