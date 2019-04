Oggi andrà in onda una nuova puntata del dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, dopo la pausa del weekend, e che vedrà la messa in onda del trono over. Proprio di recente, sono trapelate delle anticipazioni online che suggeriscono che la puntata odierna sarà molto movimentata. Vedremo una forte discussione tra i due tronisti Michele Loprieno e Armando Incarnato. La lite scoppierà in studio a causa di alcuni messaggi piuttosto spinti inviati da Michele a Simona. La discussione degenera, al punto che Michele infuriato, lascerà lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: rissa verbale tra Michele e Armando

Stando alle anticipazioni che trapelano in rete sulla registrazione del 24 aprile del dating show Uomini e Donne, in onda oggi, veniamo a sapere che in studio vi è stata una accesa discussione tra Michele e Armando. Armando, di recente, è uscito con Simona, e racconta al cavaliere di aver ricevuto dei messaggi piuttosto spinti da parte di Michele. Ciò nonostante, il tronista in studio si difende affermando che ha cominciato Simona a provocarlo fino a mandare quei messaggi.

Quest'ultima però, nega quanto dichiarato dal tronista, lasciando in dubbio su chi avesse ragione e chi invece torto. Armando quindi, particolarmente furioso nei confronti di Michele, accusa il tronista di essersi sentito con una 24enne a cui ha inviato messaggi spinti anche a questa ragazza. La discussione arriverà a degenerare al punto che si arriverà quasi ad alzarsi le mani.

Anticipazioni U&D: Michele Loprieno lascia lo studio

Secondo gli spoiler che si trovano in rete, verrà sfiorata la rissa tra i due tronisti e la situazione si concluderà con Michele che lascerà lo studio.

Ancora non sappiamo se il cavaliere abbia deciso di abbandonare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Ciò nonostante, Barbara De Santi, durante il corso della puntata, interverrà in difesa di Michele a scapito di Armando, affermando di avere delle sue segnalazioni che farà vedere alla redazione.

Non è l'unica discussione che vedremo durante il corso della puntata. Anche il tronista Stefano sfiorerà una lite con l'opinionista Tina Cipollari, in seguito ad una segnalazione del giudice Gianni Sperti, il quale afferma che il tronista è stato avvistato con una ragazza mentre la baciava al di fuori del programma.

Il cavaliere ha cercato di difendersi affermando che si trattasse soltanto di un'amica. Ciò nonostante anche Stefano lascerà lo studio infuriato, al punto da urlare mentre se ne va: "Tina fai schifo", scatenando l'ira dell'opinionista, che lo inseguirà dietro le quinte per urlargli contro "Devi farla finita, quello che fa schifo qui sei tu", tra gli applausi del pubblico.

Insomma, sarà una puntata molto movimentata quella che vedremo oggi in onda. Non ci resta che aspettare la messa in onda per scoprire come andrà a finire la questione che vede i tronisti Michele e Armando, e la lite tra Stefano e Tina Cipollari.