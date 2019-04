Il trono classico di Uomini e donne regala costantemente molte sorprese a tutti i suoi fedeli telespettatori. Anche oggi, in data 29 aprile, sono state tante le novità emerse nello studio Mediaset televisivo nel corso della registrazione della nuova puntata. Le anticipazioni circolanti in rete annunciano un particolare sfogo della giovanissima tronista Angela Nasti che, a quanto pare, sarebbe scaturito dall'assenza di uno dei suoi corteggiatori: Luca Daffré. Tra i grandi colpi di scena, invece, vi sarebbe un passionale bacio che Giulia Cavaglia ha concesso a Giulio Raselli.

Pubblicità

Luca Daffrè assente: le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Come anticipato dalla fonte di Gossip "Isa e Chia" il percorso di Angela Nasti non è dei più rosei. La giovane tronista è scoppiata in un duro sfogo causato proprio da uno dei suoi pretendenti: Luca Daffré. Quest'ultimo ha deciso di non presentarsi in puntata malgrado durante la scorsa settimana vi sono state delle incomprensioni non ancora risolte. Luca e Angela, infatti, hanno avuto un confronto in camerino e subito dopo anche presso l'albergo in cui abitualmente alloggia Daffré, ma le liti tra i due non sarebbero affatto cessate.

L'incontro tra la Nasti e l'ex tentatore di Temptation Island si sarebbe terminato con una particolare dichiarazione della tronista la quale aveva annunciato di non voler più vedere nessuno.

Sicura di se, Angela si è rifiutata di andare a Milano per un ennesimo confronto con Luca invitando, piuttosto, quest'ultimo ad andarle incontro. Daffré ha fatto sapere alla ragazza di desiderare al suo fianco una donna e non una bambina: alla fine il corteggiatore non si è presentato in puntata. È scaturito proprio dall'assenza di Luca lo sfogo di Angela che nel corso della puntata registrata questo pomeriggio è scoppiata in lacrime confessando a Maria De Filippi di non sentirsi compresa.

Pubblicità

Uomini e donne: Giulia Cavaglia bacia Giulio Raselli

Un percorso più stabile sembra essere quello di Giulia Cavaglia. Dopo le ultime discussioni in studio, la tronista ha cercato Manuel per chiarire la situazione. Con l'intento di un confronto di chiarimento, però, la tronista finisce per far infuriare ulteriormente il suo corteggiatore in quanto, nel corso di un dibattito, per sbaglio lo chiama con il nome di Giulio.

Su quest'ultimo, invece, vi sarebbe un importante colpo di scena: Giulia, questa settimana, avrebbe invitato Raselli nella sua città, a Torino, e qui ha presentato al ragazzo i suoi fedeli amici facendolo sentire importante.

Con Raselli vi sono stati, inoltre, dei baci importanti e addirittura passionali ma che in studio sono stati ben presto smorzati quando il ragazzo ha scoperto che la Cavaglia ha invitato anche Manuel a Torino. Si precisa, però, che con Manuel è scattato soltanto qualche bacio a stampo, ma si direbbe non del tutto travolgenti.