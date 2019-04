Continuano le avventure dei protagonisti de 'Il paradiso delle signore' che incuriosiscono sempre più di più i fan, alle prese con colpi di scena inaspettati. Rimane al centro dell'attenzione il personaggio di Luciano che continua a preoccuparsi per la signora Calligaris. La donna vive nel terrore che il marito possa farle del male e questa sensazione le impedisce di avere la dovuta concentrazione nella sfera lavorativa. Il ragioniere ha intenzione di impedire che Clelia soffra, al punto che vuole trovare una soluzione atta a mettere in chiaro la questione chiedendo aiuto a Rino.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 3 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Oscar. Quest'ultimo si prende gioco della moglie e del figlio, obbligandoli a seguire i suoi ordini, ma sa bene che Luciano (Giorgio Lupano) non ha intenzione di lasciare in solitudine Clelia. Il signor Bacchini in diverse occasioni si è impegnato per migliorare i rapporti con la consorte, che ha costretto ad andare a vivere con lui, sebbene Luciano abbia consigliato alla Calligaris di non cedere di fronte alle richieste dell'uomo.

La decisione di Clelia che deve seguire a tutti i costi gli ordini del consorte

Il dottor Cattaneo s'impegnerà in prima persona per trovare un piano atto ad aiutare Clelia a liberarsi della presenza ostacolante del marito. In passato il tentativo del padre di Federico non ha ottenuto gli effetti sperati, in quanto Oscar ha scoperto tutta la situazione. Il marito di Silvia vorrà studiare nei minimi particolari un piano volto ad allontanare Clelia dal Bacchini, che vuole mettere in atto dei piani per separare la moglie dalle persone che le vogliono bene.

La capocommessa del grande magazzino assumerà uno strano comportamento, e dopo aver fatto i conti con le minacce del marito si vedrà costretta a rassegnare le dimissioni a Vittorio (Alessandro Tersigni).

Luciano si reca da Rino per mandare in porto il piano per la donna amata

Questa notizia desterà delle perplessità nell'animo di Luciano, che vuole aiutare la donna con l'intento di salvare Clelia (Enrica Pintore) dalla follia di Oscar, deciso a riportare la famiglia al completo nella città d'origine.

Con il passare del tempo prenderà forma il piano del padre di Nicoletta (Federica Girardello), deciso ad andare fino in fondo alla questione per eliminare ogni tipo di problema alla signora Calligaris. Luciano deciderà di agire con l'aiuto di un'altra persona che possa dargli dei validi consigli e di conseguenza si recherà da Rino Farneti che gli ha dato i documenti falsi per Clelia.