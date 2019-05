Anticipazioni di Beautiful all'insegna dei colpi di scena. Se nelle puntate italiane Hope e Liam stanno per diventare marito e moglie, in America la loro storia d'amore sarà messa in pericolo da Thomas e dal ritorno di Steffy a Los Angeles.

La partenza di Liam

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate andate in onda ultimamente in America, svelano che Liam deciderà di lasciare Los Angeles. Il figlio di Bill, infatti, raggiungerà Steffy a Parigi per passare del tempo insieme a Kelly e Phoebe.

Nonostante ciò non ci sarà un ritorno di fiamma tra di loro in quanto Liam avrà intenzione di stare accanto ad Hope. Proprio quest'ultima scoprirà di avere una cugina, Florence. I seguaci di Beautiful scopriranno che la ragazza non è altro che la figlia di Storm, il defunto fratello di Donna, Katie e Brooke.

Beautiful: Hope vicina a Douglas

La new entry si renderà protagonista di un bruttissimo gesto. Infatti aiuterà il dottor Reese a far credere ad Hope e Liam che la loro bambina fosse morta durante il drammatico parto sull'Isola di Catalina.

Nel frattempo Hope, ignara di tutto, si avvicinerà a Douglas, il figlio di Caroline e Thomas. Il bambino, infatti, sentirà il bisogno di avere una figura materna al suo fianco tanto che la Logan gli prometterà di stargli per sempre vicino. Per tale ragione la giovane si allontanerà sempre di più dal figlio di Bill al punto di rifiutarsi di avere dei rapporti intimi con lui.

Thomas vuole conquistare la Logan

Stando alle trame di Beautiful, in onda probabilmente tra un anno su Canale 5, si evince che Thomas approfitterà della partenza di Liam per avvicinarsi sempre di più ad Hope.

Il vedovo di Caroline confesserà a Sally di essere molto interessato alla Logan e di volerla riconquistare. Dall'altro canto Brooke inviterà Hope a non stare da sola in casa in quanto ancora molto sofferente dopo la presunta morte di Beth, inconsapevolmente adottata da Steffy. La giovane accetterà volentieri l'invito della madre ed avrà modo di stare sempre più a contatto con Thomas. Infine la figlia di Ridge si dimostrerà felice di trascorrere le sue giornate accanto a Douglas, ancora molto provato dalla perdita della giovane madre.

Jacqueline Macinnes Wood, Steffy di Beautiful torna sul set

Nel frattempo Liam raggiungerà Steffy per rivelarle di persona la verità sull'identità di Florence. Come saprete la Forrester aveva deciso di lasciare Los Angeles per concedere a Liam e Hope il giusto spazio. Un escamotage per permettere all'attrice americana Jacqueline Macinnes Wood di godersi dei primi momenti con sua figlia. Possiamo svelare che l'attrice è già tornata sul set dopo la pausa di maternità. Un ritorno che siamo sicuri genererà nuovi colpi di scena nelle puntate di Beautiful.