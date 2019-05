La quindicesima stagione di Grey's Anatomy sta per concludersi. Giovedì 16 Maggio andrà, infatti, in onda l'epilogo di una delle stagioni più lunghe dell'intero show. Ben venticinque episodi, infatti, hanno tenuto compagnia ai numerosi telespettatori nel corso degli otto mesi di programmazione. Un'edizione speciale che ha consacrato il telefilm come Medical-Drama più longevo della televisione americana battendo, addirittura, ER-Medici in Prima Linea. A circa due settimane dall'epilogo, la ABC ha rilasciato la sinossi ufficiale della 15x25, intitolata "Jump into the Fog". Un titolo che è quasi una premonizione stando alle anticipazioni rilasciate dal famoso network.

Sinossi ufficiale Grey's Anatomy 15x25: 'Jump into the Fog'

Come da tradizione per i telefilm prodotti e creati da Shonda Rhimes, anche l'ultima puntata della quindicesima stagione di Grey's Anatomy metterà a dura prova i protagonisti. Non è, infatti, una novità che gli episodi conclusivi di ogni edizione siano, sovente, caratterizzati da catastrofi naturali. L'ultima trovata degli sceneggiatori? La nebbia! Pare, infatti, che Seattle sarà investita da una coltre di nebbia che metterà a dura prova i più famosi medici di Seattle alle prese con nuovi interessanti casi medici.

Ma vediamo nello specifico la trama. L'episodio dal titolo 'Salta nella Nebbia' costringerà i medici del Grey-Sloan Memorial a destreggiarsi tra vicende personali e lavorative mentre un fitto e denso banco di nebbia inizierà a ricoprire Seattle. Alex e Meredith, in particolare, cercheranno di salvare il loro paziente Gus. Nel frattempo lo specializzando Levi proverà a far ragionare il suo fidanzato Nico in una discussione particolarmente accesa. L'episodio è stato, eccezionalmente, scritto dalla showrunner della serie Krista Vernoff e diretto dall'interprete di Catherine Fox, Debbie Allen. Nella lista delle guest star compaiono i nomi di Greg Germann (Tom Koracick) e Stefania Spampinato (Carina DeLuca).

In arrivo un finale di stagione sorprendente

Se le anticipazioni del finale di stagione rilasciate dalla ABC si fermano qui, è grazie ad un'intervista a Caterina Scorsone che siamo in grado di aggiungere qualche particolare in più. Stando alle parole dell'attrice, pare infatti che gran parte dell'episodio si concentrerà su Jo Wilson. La borsista dopo aver confidato a Meredith Grey l'oscuro e terribile segreto riguardante il suo concepimento, pare proprio che parlerà con il marito Alex Karev, innescando una sorta di "reazione a catena" che coinvolgerà tutti i protagonisti.

L'interprete di Amelia Shepherd ha anche dichiarato che - alla lettura del copione - tutto il cast è rimasto profondamente colpito da ciò che gli scrittori gli hanno chiesto di portare in scena.