Il serale del talent show di Canale 5 'Amici di Maria de Filippi', trasmesso ogni sabato alle 21:10, questa settimana andrà in onda con la sua sesta puntata, ma con delle novità. Nelle cinque puntate precedenti avevamo visto eliminati dalla scuola cinque alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca, Alvis, e, nella puntata della scorsa settimana, la ballerina della squadra blu Valentina.

Nonostante alcune eliminazioni siano state disapprovate dal pubblico e dalla critica, prima d'ora a nessun alunno era stata data la possibilità di ritornare nella scuola e rifare la sfida che aveva portato alla propria eliminazione.

Sarà quindi la sesta puntata a introdurre questa nuova possibilità, infatti, Valentina potrà ripetere la sfida contro Mameli.

Cosa succederà nella prossima puntata?

La produzione ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Instagram il video del rientro della ballerina dei blu Valentina nella casetta in cui lei e i suoi compagni di squadra vivevano insieme, una sorpresa non solo per i telespettatori, ma anche per i membri stessi del team blu.

Dopo la scorsa puntata, a seguito della sfida tra Mameli e Valentina e l'eliminazione di quest'ultima dal programma, la Bertè aveva esposto le sue critiche nei confronti dei professori, che avevano deciso di eliminare la ballerina dalla scuola.

La giudice aveva richiesto ai produttori che venisse rifatta la sfida per l'eliminazione tra Mameli e Valentina ma, questa volta, la decisione sarebbe dovuta essere presa dai telespettatori tramite televoto e non dalla commissione. La cantante aveva inoltre detto di aver dato due buste agli show runner, una da aprire in caso di vittoria di Valentina e una da aprire in caso di vittoria di Mameli.

La reazione dei professori

Sembra evidente che la produzione abbia deciso di accontentare la giudice Loredana Bertè e permettere di ripetere la sfida tra i due alunni, ma questa decisione ha scatenato molte critiche, soprattutto sui social, specialmente da coloro i quali ritengono ingiusto che la possibilità di ripetere la sfida sia stata data solamente a Valentina e non agli alunni eliminati nelle precedenti puntate.

A esprimere il loro malcontento non sono solamente i telespettatori, ma anche i professori. Tra questi ha deciso di intervenire l'insegnante Alessandra Celentano che, attraverso il suo profilo Instagram, attacca la giudice con queste parole: "L'opinione di Loredana Bertè su noi prof è mutevole come il vento. L'unica cosa che non cambia mai è invece che, nella danza, lei non è in grado di dare giudizi tecnici".

Sicuramente è dello stesso parere il cantante Mameli che, alla notizia del ritorno di Valentina nella competizione, ha sbottato in diretta, accusando la Bertè di volerlo eliminare dalla trasmissione e arrabbiandosi all'idea di dover ripetere la sfida.