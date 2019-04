Secondo le ultime anticipazioni dell'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la tronista torinese Giulia Cavaglia è stata molto pesante nelle dichiarazioni nei confronti del suo ex corteggiatore Flavio Barattucci. In particolare, pare che Giulia fosse convinta che Flavio al di fuori dello studio di Canale 5 avesse ancora una relazione con la sua ex Valentina Galli. Ricordiamo che quest'ultima è stata anche la ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni.

Pubblicità

Inoltre, all'interno del programma condotto dalla De Filippi, la partecipazione della Galli prima e di Flavio poi, non sono mai stati visti di buon occhio per via del loro rapporto al di fuori del programma tv.

Andando nello specifico, la tronista Giulia avrebbe parlato di un'amicizia particolare tra Valentina e Flavio, basata sul coinvolgimento fisico e non emotivo. Ma dopo queste pesanti dichiarazioni, la Galli ha deciso di intervenire per cercare di difendersi da queste accuse e lo ha fatto tramite una storia su Instagram.

Però c'è anche chi sostiene che la Galli abbia denunciato la Cavaglia perché quest'ultima avrebbe screditato la sua persona, anche se al momento non ci sono conferme.

Anticipazioni U&D: Valentina Galli replica alle accuse di Giulia

Già all'epoca in cui la Galli era la corteggiatrice del siciliano Luigi Mastroianni, aveva dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex fidanzato Flavio. Però, visto e considerato che il tronista siciliano veniva da una pesante delusione per essere stato ingannato dalla napoletana Sara Affi Fella, allora chiese un confronto a tre.

Pubblicità

Proprio in questa occasione, Giulia presentò Flavio a Luigi e dimostrò in questo modo che nella relazione con il suo ex non c'era nulla di ambiguo e che si trattava solo di una semplice amicizia.

Inoltre, nel corso dell'ultima esterna tra Giulia Cavaglia e Flavio, la tronista aveva rivelato di avere alcuni dubbi sul corteggiatore perché quest'ultimo non voleva avere nessun tipo di contatto fisico con la tronista. E per di più si è anche rifiutato di baciarla, in quanto non si sentiva ancora pronto, ma nessuna sembrava credergli in studio.

Poi, proprio a queste accuse ha risposto Valentina che ha espresso un pensiero preciso sulle persone che parlano senza essere a conoscenza di determinate questioni e poi ha aggiunto che, sia lei che il suo ex, non hanno nulla da nascondere, in quanto il loro è un normale rapporto di amicizia. Infine, la Galli ha concluso dicendo che non tollera per nessuno motivo le calunnie e le offese gratuite. Questo perché, a detta della Galli, le persone che si comportano in questa maniera, non capiscono i danni che possono arrecare dando semplicemente fiato alla loro bocca.

Pubblicità

Secondo le ultime anticipazioni, dopo che Flavio ha abbandonato lo studio, ha anche abbandonato in maniera definitiva il programma. Questa decisione ha spinto ancor di più Giulia Cavaglia a credere che dietro al rapporto tra Valentina e Flavio ci sia qualcosa di davvero losco.