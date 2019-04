Nel corso della precedente puntata del trono over di Uomini e donne è accaduto davvero di tutto. Due esponenti del parterre femminile sono venute alle mani, stiamo parlando di Barbara e Simona. La De Santi era seduta al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Daniele. La dama, però, ha chiamato in causa anche Simona e da lì è scoppiata la bufera. Quest'ultima ha accusato Barbara di aver pubblicato una foto molto osé sui social (contenuto che successivamente è stato rimosso).

La De Santi non ci ha più visto ed ha spintonato la sua interlocutrice. La produzione, però, ha deciso di optare per dei tagli anche in questa circostanza. Dopo tale avvenimento, Simona ha lasciato il programma ed ha commentato la vicenda sui social svelando ulteriori dettagli. È stata lei stessa, infatti, ha svelare l'esistenza dei tagli da parte della produzione. La dama ha detto: "Sono uscita dal programma e hanno pure tagliato l'aggressione intera".

Simona lascia la trasmissione dopo la rissa e si sfoga sui social: parole forti contro il programma

Al trono over di Maria De Filippi, ormai, si stanno verificando numerosi episodi alquanto spiacevoli che la padrona di casa è costretta a censurare.

In occasione della precedente puntata, protagoniste di uno scontro molto forte sono state Simona e Barbara. Quest'ultima ha reagito molto male ad alcune critiche mosse da Simona, al punto da arrivare a toccarsi con le mani. In seguito a tale episodio, una delle due dame ha preferito lasciare per sempre la trasmissione e commentare quanto accaduto sui social con alcuni follower. La donna in questione è Simona. La dama ha rivelato pubblicamente che la produzione ha apportato delle censure nel corso dello scontro con Barbara. Ciò che è andato in onda, infatti, è stato alquanto violento ma non al punto da arrivare a pensare ad una vera e propria rissa. Stando a quelle che sono le parole di Simona, invece, la rissa c'è stata eccome.

I fan restano increduli dal racconto di Simona

Quest'ultima ha svelato di essere stata aggredita dalla De Santi e di essere stata costretta ad abbandonare la trasmissione. I fan si sono mostrati assolutamente increduli nell'apprendere tale notizia. Un utente, infatti, ha detto che Maria De Filippi ha toccato veramente il fondo dopo l'ennesima rissa in studio. Simona ha continuato a rispondere ai commenti aggiungendo ulteriori dettagli in merito. Secondo il suo punto di vista, infatti, le persone come lei vengono prese di mira perché troppo pacate: "Evidentemente davo fastidio alle persona invidiose".

Queste sono state le parole adoperate da Simona. Cosa risponderà Barbara? Staremo a vedere.