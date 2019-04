Emilia Clarke ha mostrato più volte la sua grande umanità, delle qualità uniche che le hanno permesso di entrare nel cuore dei fan di Game of Thrones. Gli appassionati dello show hanno amato moltissimo le sue iniziative benefiche realizzate in concerto allo show HBO, come il Red Nose Day o i tanti video per Omaze, e proprio per quest'ultima organizzazione ha partecipato ad un divertentissimo video vestita da Jon Snow nelle vie di New York.

Emilia in barba e mantello di pelliccia

Emilia Clarke si è vestita con il cosplay di Jon Snow fingendo di essere un emulatore del collega Kit Harington fermando persone a caso per le vie di New York nei pressi di Times Square.

Barba e mantello di pelliccia, realizzato probabilmente con un tappeto dell'Ikea nel pieno stile del tutorial disponibile online la fanno sembrare un cosplay pronto per le gare del Lucca Comics and Games. Emilia Clarke ha girato per il centro della Grande Mela travestita da Jon Snow e nessuno sembra averla riconosciuta tra i tanti turisti che affollavano le vie.

Questa è l'ennesima prova del grande impegno benefico da parte dell'attrice che, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare momenti drammatici come ha raccontato di recente in alcune commoventi interviste.

Emilia Clarke è una bella anima dentro e fuori, come dimostra l'associazione SameYou che gestisce da diverso tempo e di cui ha cominciato ad occuparsi sui giornali da qualche settimana rivelando pubblicamente i problemi avuti in passato. Questa organizzazione aiuta "a raccogliere fondi e ad aumentare l'accesso alla neuro-riabilitazione dopo le lesioni celebrali". Emilia Clarke ha infatti subito ben due aneurismi celebrali mentre lavorava a Game of Thrones [VIDEO], il primo nel finale della prima stagione mentre il secondo tra la terza e la quarta. Un momento davvero duro e difficile per l'attrice, che proprio in occasione del secondo ha rischiato seriamente di morire.

Da quel giorno ha deciso di raccogliere fondi per aiutare chi come lei si è ritrovata a guardare la morte in faccia (così come accadrà a Daenerys nella Battaglia di Grande Inverno in onda questa notte).

La Clarke lancia un contest su Instagram

Emilia Clarke ha lanciato un vero e proprio contest sul suo profilo Instagram in collaborazione con Omaze e con la sua organizzazione SameYou. I partecipanti, per concorrere all'estrazione del premio finale, dovranno fare una libera donazione, con la raccolta che sarà interamente devoluta al Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston che è un'eccellenza a livello mondiale per la cura di persone rimaste vittime di danni celebrali.

Il premio per chi verrà estratto è di quelli imperdibili per un vero fan di Game of Thrones: il vincitore potrà vedere con la madre dei draghi l'ultima puntata in una visione privata. Il viaggio e l'alloggio per il fortunato fan saranno inclusi nel premio messo a disposizione da Omaze. Un'occasione davvero unica per i fan di Game of Thrones di godere in modo speciale dell'ultimo atto, ma anche l'opportunità di aiutare davvero chi ha bisogno.