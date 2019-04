Continua il successo della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere dei cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. I protagonisti sono chiamati a prendere delle decisioni determinanti nella loro esistenza per uscire da un periodo difficile che sta complicando i loro piani. Julieta e Saul vivono la loro storia d'amore, intrisa di ostacoli, a dimostrazione di quanto sia difficile allontanarsi dal pericolo.

Lunedì 29 aprile avrà inizio una nuova settimana con il prodotto televisivo che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo, intenzionato a conoscere i colpi di scena riguardanti i protagonisti. Un'altra vicenda riguarda il personaggio di Severo (Chico Garcia) che, dopo essersi liberato della rivalità nel corso degli anni con la matrona Francisca Montenegro, si vede ostacolato dall'arrivo di una nuova persona. Carmelo si rivela una persona determinante per dare un aiuto importante all'amico che sta affrontando un periodo complesso.

Le anticipazioni dell'appuntamento del 29 aprile svelano che Carmelo (Raul Pena) vorrà impegnarsi per aiutare il Santacruz nella causa riguardante lo scontro con Eustaquio. Quest'ultimo avrà intenzione di complicare i piani del rivale, la cui vita viene messa in pericolo, grazie al piano organizzato.

I sospetti di Carmelo sulla persona di Eustaquio

Il marito di Adela si troverà alle prese con il ruolo di detective, con l'intento di trovare i punti deboli decisivi per rispondere al comportamento di Eustaquio.

Severo si sentirà rassicurato dall'aiuto dell'amico che potrebbe aver trovato degli elementi, pronti per aiutare il Santacruz nello scontro con il nemico. Il Santacruz non riuscirà a ritrovare la serenità per via di questo incidente che complica la situazione e potrà contare su poche persone, tra cui spicca il nome di Carmelo.

I due innamorati devono velocizzare la partenza

Julieta (Claudia Galan) e Saul decideranno di presentarsi alla villa, dove daranno inizio a una discussione con Raimundo, ma i due innamorati prenderanno una decisione inaspettata.

La nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) e il compagno comunicheranno al padre di Emilia (Sandra Cervera) la propria intenzione di lasciare l'abitazione, dimostrando di non voler cambiare la propria idea. I due innamorati dovranno affrettarsi a velocizzare la partenza, per evitare ulteriori ostacoli nella loro storia d'amore: Infatti Raimundo (Ramon Ibarra) consiglierà loro di velocizzare la fuga, velocizzando il piano.