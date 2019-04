Game of Thrones si sta avviando alla conclusione, ma ad esserne tristi non sono solo i fan di tutto il mondo che sono pronti a collegarsi su HBO e Sky Atlantic per vedere l'attesa Battaglia di Grande Inverno, prevista per questa notte. Tra i fan dello show creato da David Benioff e Dan Weiss c'è anche l'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco" George R.R Martin che ha espresso nuovamente, in una recente intervista rilasciata a Rolling Stone, la sua amarezza per la conclusione in otto stagioni, anche perché riteneva che ci fosse materiale almeno per altre due.

Pubblicità

"Sapete, è un discorso complesso. Sono un po’ triste, in realtà. Avrei voluto e vorrei davvero qualche altra stagione, ma comprendo che Dave [Benioff] e Dan [Weiss] ora dovranno lavorare ad altro in futuro e così come gli attori che hanno esaurito i loro impegni contrattuali e vogliono cimentarsi in altri ruoli. Tutto questo è anche giusto quindi non sono arrabbiato, ma c'è in me malinconia per essere arrivati alla fine".

George R.R Martin è stato coinvolto direttamente nelle sceneggiature degli episodi fino alla quarta stagione e per questo motivo i fan dei libri hanno riscontrato un calo qualitativo della scrittura.

Comunque, in vista dell'ultima stagione di cui non è ancora disponibile alcun materiale letterario, era quasi scontato che arrivasse un aiuto da parte dell'autore letterario per gli showrunner:

"Non ho letto la sceneggiatura degli ultimi sei episodi, ma ho avuto diversi incontri con Benioff e Weiss quindi credo di sapere nel complesso cosa accadrà anche se la struttura completa degli episodi non mi è nota e la scoprirò guardandoli come tutti voi. Penso che i punti principali del finale saranno le cose che ho detto loro cinque o sei anni fa.

Pubblicità

Tuttavia potrebbero esserci dei cambiamenti con diverse cose da aggiungere, ma anche in meno rispetto ai libri"

George R.R Martin e le sorprese nei prossimi libri rispetto a Game of Thrones

Lo scrittore, definito da molti come l'erede di J.R.R Tolkien per il genere fantasy, è al momento impegnato a tempo pieno nella stesura di "The Winds of Winter". Il penultimo romanzo della sua colossale opera non ha ancora una data d'uscita, ma tutto lascia pensare che potrebbe arrivare nelle librerie entro la fine del 2019.

George R.R Martin ci ha però intanto regalato un'interessante anticipazione durante una conversazione con Stalk Radio, annunciando di fatto la presenza di una creatura mitologica finora esclusa dal mondo di Game of Thrones.

"Ho cercato di essere molto attendibile nei miei racconti su molte cose, come ad esempio i cavalli. Molti ad esempio li rendono magici e instancabili, io no e sono attento al realismo. I cavalli non sono quelli alati come Pegaso, anche se ci sarà qualcosa di interessante a proposito degli unicorni nel mio prossimo romanzo".

Pubblicità

Quindi già dobbiamo aspettarci un'interessante novità rispetto allo show HBO che si sta avviando verso la sua conclusione e che stanotte vedrà la più grande battaglia mai realizzata su piccolo e grande schermo. In attesa di scoprire quanto la saga letteraria divergerà da questo per dare il definitivo addio ai personaggi che abbiamo tanto amato.