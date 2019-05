Un nuovo appuntamento con le trame sulla soap opera iberica “Una vita”, caratterizzate da continue sorprese. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019, rivelano che Ursula Dicenta mostrerà ancora una volta la sua malvagità, comunicando a Samuel Alday una sua terribile intenzione. L’ex governante penserà che l’unica soluzione per evitare che Diego si avvicini nuovamente a sua figlia Blanca, sia quella di ucciderlo. Quest’ultima invece farà fatica a nascondere la sua preoccupazione per il cognato dopo aver appreso che nel luogo in cui lavora continuano ad esserci degli scontri che potrebbero coinvolgerlo.

Arturo smaschera Silvia, il primogenito di Jaime confessa la sua malattia a Felipe

Nelle puntate italiane in onda la settimana prossima, Jaime comunicherà a Blanca che Diego ha messo un punto definitivo alla loro tresca clandestina dopo essersi reso conto di aver commesso un grosso errore a tradire il fratello. La primogenita di Ursula, dopo aver ascoltato le spiazzanti parole del suocero, chiederà delle spiegazioni al cognato, che purtroppo le ribadirà la stessa versione del padre. Intanto Jacinto non essendo stato colpito nemmeno da Marcelina, deciderà di tornare nel suo villaggio.

Ursula si interesserà delle feste notturne che avvengono a La Deliciosa. Arturo nel bel mezzo di una cena di beneficenza a casa del generale Zavala, sorprenderà Silvia frugare tra gli oggetti personali del suo amico. Successivamente Leonor metterà al corrente Inigo del suo difficile passato. Durante una riunione dai Palacios, il primogenito di Jaime umilierà Blanca, dicendole di avere soltanto 24 ore per lasciare la sua casa. Susana dopo aver appreso dalla Dicenta che Inigo e Flora danno avvio a delle attività illecite nella pasticceria che apparteneva a Victor, li affronterà dicendogli di essere disposta a denunciarli.

La Reyes dopo aver detto al padre di Elvira di essere una spia al servizio della casata reale, deciderà di coinvolgerlo nella sua battaglia contro Zavala per impedirgli di attentare alla vita del futuro monarca Alfonso XIII. Il Valverde senior comunicherà al generale che la sua relazione sentimentale con Silvia è finita. Nel frattempo Inigo offrirà delle stoffe pregiate a Susana per non avere dei problemi con la giustizia. Blanca dopo essere stata ospitata a casa di Leonor tornerà a vivere con la madre e il marito.

Arturo, dopo aver appreso tramite un articolo dei probabili attentati ai danni di Alfonso XIII, ripenserà a ciò che gli ha riferito la Reyes. Diego confesserà a Felipe di aver contratto di nuovo il mercurialismo e di aver deciso di lasciare Acacias 38 insieme a Huertas con l’intento di porre fine alle rivolte degli operai del giacimento d’oro di Ramon e Rosina.

Ursula decisa ad uccidere Diego, Blanca in ansia per il cognato

Il colonnello Arturo, pur avendo deciso di dare un’altra possibilità a Silvia, vorrà incontrare il superiore della donna, chiamato Carvajal.

Leonor chiederà alle domestiche di imparare delle ricette ai Cervera, per il fallimento che i due coniugi hanno avuto durante l’inaugurazione della cioccolateria. Arturo inizierà a temere che le armi che Zavala acquisterà insieme a coloro che fanno parte del suo circolo, serviranno per uccidere il re Alfonso XIII. In seguito Jaime continuerà ad ingannare Blanca, ma soprattutto le dirà che i suoi figli non hanno un buon rapporto per colpa sua. Felipe e Leonor intanto cercheranno invano di convincere Diego e tornare con la primogenita di Ursula. La riapertura de La Deliciosa si rivelerà un enorme successo: in tale circostanza la figlia di Rosina rifiuterà il bacio di Inigo, ricordandogli di essere sposato. A distanza di un mese, Leonor pur essendo ancora ai ferri corti con il Cervera continuerà a scrivere un romanzo sulla vita del padre del pasticciere. Martin avrà intenzione di celebrare l’anniversario di matrimonio con Casilda. Zavala dopo aver ricevuto il consenso di Arturo per potersi dichiarare a Silvia, le dirà di volerla sposare. Ursula dirà a Samuel di voler mettere fine all’esistenza di Diego per farlo allontanare da Blanca. Il secondogenito di Jaime non sarà favorevole alla volontà della matrigna, mentre Silvia avrà bisogno di tempo per riflettere. L’Enraje chiederà aiuto ai domestici per poter sorprendere la moglie. Carmen per colpa di Fabiana verrà evitata dagli altri camerieri. Nel contempo Rosina sarà convinta che Flora non sia felice insieme al marito Inigo. Quest’ultimo si rifiuterà di andare a cena dagli Hildago, mentre Blanca si preoccuperà dopo essere venuta a conoscenza che nelle miniere d’oro del Palacios e della Rubio continuano le proteste. In particolare la primogenita di Ursula temerà per la vita del cognato, facendo ingelosire il marito Samuel.