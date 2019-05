L'entrata in scena di Flo e Shauna Fulton sarà destinata a portare diverse novità nelle vite delle famiglie Spencer, Forrester e Logan. Presentata come complice di Reese Buckingham nella storyline dello scambio delle culle, in realtà Flo è diventata una presenza stabile nelle trame della soap soprattutto dopo avere appreso di essere figlia di Storm Logan. Insieme a lei ha fatto la sua prima apparizione anche la madre Shauna che nei suoi trascorsi ha ben due relazioni con personaggi noti ai telespettatori: non solo il fratello di Brooke, ma anche Bill Spencer che lei ha creduto essere il padre della figlia Flo.

E se da un lato lo Spencer non ha mai negato di apprezzare la sua bellissima ex fiamma, dall'altro anche l'incontro con Ridge potrebbe segnare l'inizio di una nuova trama da tenere sotto controllo.

Beautiful anticipazioni: Katie sorprende Bill insieme a Shauna

Shauna Fulton è una donna attraente che ama la bella vita: il suo carattere è apparso evidente fin dall'arrivo a Los Angeles del nuovo personaggio interpretato dall'attrice Denise Richards. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Bill e Shauna si incontreranno per caso a "Il Giardino" proprio nel momento in cui Katie stava per accettare la proposta di matrimonio dell'ex marito.

Nel vedere Bill e la sua ex fiamma affiatati e tanto vicini anche dal punto di vista fisico, la Logan si tirerà indietro e deciderà di confermare il rifiuto alla proposta. Ma le novità sulla Fulton non finiscono qui: gli spoiler rivelano che lei avrà modo di conoscere Ridge e fin da subito resterà sorpresa da un uomo tanto attraente e potente. Lo stesso Ridge sarà colpito dall'eleganza della madre di Flo che in quel momento indosserà un abito della Forrester Creations.

Trame americane Beautiful: Brooke e Ridge a rischio

Le anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate del mese di maggio non sembrano promettere nulla di buono per Ridge e Brooke.

I coniugi Forrester, infatti, affronteranno l'interesse dello stilista per Shauna ma allo stesso tempo dovranno fare i conti con le diverse vedute verso i figli. In passato erano state Hope e Steffy l'oggetto di contesa tra loro ma questa volta potrebbe essere Thomas a portarli ad una crisi insanabile. Il rampollo, tornato a Los Angeles dopo la morte di Caroline, non negherà l'interesse per Hope e sarà pronto a tutto per separarla da Liam. Per questo, cercherà di approfittare del viaggio dello Spencer a Parigi per avvicinarsi alla Logan, la quale a sua volta sentirà di avere molto da condividere con il piccolo Douglas.

Ridge metterà in guardia il figlio, consigliandogli di non intromettersi nel matrimonio di Hope e Liam, ma le sue parole non verranno prese seriamente in considerazione.