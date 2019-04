Il Trono Over di Uomini e donne continua a perdere dame e cavalieri sia per propria scelta che per decisione della produzione. Nelle ultime settimane, i telespettatori del dating show hanno assistito all'addio di Gian Battista Ronza e Fabrizio Cilli, che sono stati espulsi dal parterre a causa del loro comportamento. Il primo, infatti, avrebbe strattonato una collaboratrice di Maria De Filippi nel backstage mentre il secondo ha ammesso di avere partecipato al programma solo per visibilità televisiva.

Una dama si è aggiunta di recente alla lista degli abbandoni, anche se in questo caso l'addio è stato volontario. La signora in questione è Simona Bosio, colei che nelle recenti puntate del Trono Over è stata al centro di una dura discussione con Barbara De Santi. La decisione della Bosio è stata confermata nei social network.

Uomini e donne anticipazioni: Simona delusa per il taglio delle scene

L'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne, andata in onda lo scorso venerdì, ha visto Simona e Barbara protagoniste di un litigio trash.

La prima si è avvicinata alla rivale, ricordandole le foto hot che qualche tempo fa ha pubblicato su Facebook. E la reazione della De Santi non si è fatta attendere, strappando alla rivale il cartellino con il nome che aveva puntato nella maglia. I telespettatori hanno poi visto archiviare la questione dopo un breve botta e risposta ma, secondo quanto precisato da Simona, la questione sarebbe andata oltre durante la registrazione effettuata qualche settimana fa. Sembra, infatti, che Barbara abbia superato il limite ma che la produzione abbia deciso di tagliare le scene incriminate. Proprio per questo motivo, non sentendosi presa in considerazione come avrebbe voluto, Simona ha deciso di abbandonare il programma.

Trono Over di Uomini e donne: le accuse di Simona Bosio

Rispondendo alle domande di alcuni utenti su Instagram dopo l'ultima puntata del Trono Over, Simona Bosio ha precisato di avere deciso di abbandonare Uomini e donne. A suo dire, infatti, la produzione avrebbe tagliato l'aggressione di Barbara De Santi nei suoi confronti. La dama uscente ha anche chiarito le sue motivazioni: "Se rimani ai margini non ti fai male. Le persone come me vengono prese di mira perché non rimangono nell'ombra. Evidentemente, davo fastidio alle invidiose”.

Con questa affermazione, Simona ha anche voluto rispondere alla frecciatina che la stessa De Santi le aveva lanciato su Instagram nella quale l'aveva additata proprio come una persona "invidiosa". In risposta a tale accusa, la Bosio aveva già risposto alla rivale spiegando di non sentirsi affatto inferiore a lei. Al contrario, ha precisato non avrebbe nessuna ragione per essere invidiosa dato che Stefano non ha neppure sfiorato Barbara, ne tanto meno quest'ultima è riuscita a creare delle relazioni durature a causa della sua acidità.

La dama è stata inoltre criticata per il suo look e per il fatto di non essersi realizzata come mamma.