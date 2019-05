Le vicende di Un posto al sole nelle prossime settimane saranno incentrare in particolare sul presunto rapimento di Tommaso, ma ci sarà spazio anche per altre storyline. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, rivelano che Costantin seguirà Angela con la chiara intenzione di aggredirla. Filippo e Roberto faranno passi avanti nella vicenda di Tommaso ed arriveranno a conoscere la verità. Ferri, in seguito alla scoperta verrà preso dai sensi di colpa nei confronti del ragazzo. Intanto Michele mostrerà solidarietà al professor Scaglioni mentre Mimmo farà di tutto per incontrare nuovamente Rossella. Guido scoprirà che Cinzia ha molti problemi ed infine Vittorio accetterà di dare del tempo ad Alex.

Un posto al sole, Roberto e Filippo fanno dei passi avanti nella vicenda di Tommaso

Le trame di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 6 al 10 maggio riferiscono che Roberto e Filippo faranno dei passi avanti nella vicenda di Tommaso e riusciranno a scoprire come stanno realmente le cose. Intanto Michele darà tutto il suo appoggio al professor Scaglioni invitandolo a cena a casa sua. Mimmo non si arrenderà all'idea di non poter rivedere Rossella e farà di tutto per incontrarla mentre Guido riceverà la visita a sorpresa di Cinzia che è nuovamente in ritardo con il pagamento dell'affitto di casa.

Roberto dopo aver scoperto tutta la verità su Tommaso, sarà colto dai sensi di colpa nei suoi confronti e cercherà un modo per ricostruire il loro rapporto. Mimmo riuscirà a rivedere Rossella che però lo caccerà via in malo modo. Il ragazzo ferito rischierà di riavvicinarsi al pericoloso Maurizio. Intanto Guido scoprirà che Cinzia vive una situazione molto complicata che non poteva certo immaginare. Raffaele soffrirà molto per la distanza dai figli, ma una visita inaspettata lo metterà di buon umore.

Costantin segue Angela, Patrizio incontra Rossella

Alice sarà entusiasta della vita di Londra e questo preoccuperà non poco Andrea che temerà delle conseguenze inaspettate. In seguito, Roberto verrà a conoscenza di un lato caratteriale di Tommaso che non pensava nemmeno potesse avere mentre Filippo tornerà finalmente a casa. Angela andrà al Centro d'ascolto con Giulia, ma non si renderà conto che qualcuno la sta seguendo: si tratta di Constantin, l'uomo che aggredì Franco al garage per ordine di Prisco.

La donna sta per correre un grave pericolo? Patrizio rivedrà per la prima volta Rossella dalla fine della loro storia nel giro di poche ore visto che la incontrerà per caso anche al Vulcano quando ci si recherà insieme a Vittorio. Nel frattempo Andrea, si impegnerà in una snervante seduta di shopping con Marina pur di dimostrarle di essere un padre presente ed attento alle esigenze della figlia.

Ciro interviene e salva Angela da una brutale aggressione

Costantin continuerà a seguire Angela e le sue intenzioni non saranno delle migliori.

L'uomo, infatti sarà sul punto di aggredirla quando Ciro interverrà giusto in tempo per evitare che le cose possano andare per il peggio. In seguito, Ciro si rivelerà una pedina fondamentale per riuscire a scoprire se dietro allo spiacevole episodio ci sia Gaetano Prisco. Nel frattempo, Diego sarà deciso a lasciare Palazzo Palladini per andare a vivere da solo nel nuovo appartamento che ha preso in affitto, ma prima avrà un duro confronto con suo padre Raffaele. Intanto Vittorio sembrerà essere deciso ad intraprendere una relazione seria con Alex ed accetterà la sua richiesta di fare le cose con calma anche se poi finirà per aumentare l'insicurezza della ragazza con i suoi modi di fare.