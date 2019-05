Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che sta ottenendo un grande successo tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi. Il calvario non sembra trovare una fine per Clelia che è stanca dei ricatti subiti dal marito, al punto che si vede costretta a obbedire ai comandi di Oscar. Quest'ultimo è intenzionato a lasciare la città di Milano, con la moglie e il piccolo Carlo: questa notizia getta nello sconforto la Calligaris, che vorrebbe rimanere a lavorare al grande magazzino.

Pubblicità

Gli spoiler della puntata di oggi 30 aprile rivelano che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Clelia. Quest'ultima si vedrà costretta a compiere una scelta sofferta, come quella di dare le dimissioni a Vittorio (Alessandro Tersigni). Questa decisione porterà la donna ad allontanarsi dalle amiche Veneri e di conseguenza, con questo cambiamento, Roberta dovrebbe andare a ricoprire nuovamente il ruolo di capocommessa al posto di Clelia. Luciano dimostrerà la propria preoccupazione per via di questa situazione e si dirà sicuro che non si tratti di una scelta della Calligaris.

Il ragioniere non ha intenzione di abbandonare la donna in un momento complesso della sua esistenza. Il Cattaneo capirà che sia una scelta del marito di Clelia (Enrica Pintore), che vuole allontanarla dalle sue amicizie e riportarla a Trieste.

Il dispiacere di Elena per la decisione della famiglia di non presentarsi al matrimonio

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Umberto (Roberto Farnesi), deciso a creare dei problemi nella vita di Riccardo. Il commendatore sarà intenzionato a riprendersi il patrimonio dei Sant'Erasmo.

Pubblicità

Si avvicinerà il momento delle nozze tra Elena e Antonio, ma i due innamorati non riusciranno a ritrovare la felicità. Elena non riuscirà ad accettare l'idea che la famiglia non si presenti al suo matrimonio e per questo motivo Antonio avrà intenzione di organizzare un incontro con i futuri suoceri.

I dubbi di Nicoletta

Nicoletta si troverà alle prese con i dubbi che tormentano la sua mente e non saprà in che modo gestire la paternità di Riccardo (Enrico Oetiker). La figlia di Luciano (Giorgio Lupano) vorrà capire se sia giusto dare un ruolo importante al giovane Guarnieri nella vita del bambino che sta per nascere.

Inoltre la donna si interrogherà sul ruolo da dare a Cesare (Michele Cesari) in questa vicenda, in quanto il medico potrebbe divenire il padre acquisito del bambino. Infine Riccardo deciderà di confidarsi con Spinelli, al quale chiederà dei validi consigli.