Dal 2000 comanda letteralmente la scena della televisione e anche quest'anno, sotto la guida di Barbara D'Urso, il Grande Fratello 16 sta intrattenendo il grande pubblico con serate (e giornate) davvero piene di colpi di scena e di sorprese che non fanno altro che tenere incollati ai televisori tutti i telespettatori e gli amanti del più longevo dei reality show. Dopo la puntata di lunedì 29 aprile, infatti, continua molto a far parlare la relazione affettiva che si può definire 'particolare' tra Francesca De André e Erica Piamonte. Nei giorni scorsi, infatti, complice una festa in stile texano che i concorrenti della casa hanno tenuto nel giardino, le due protagoniste, con addosso i vestiti da cow girls in linea con il contesto del party, si sono lasciate andare in un bacio molto appassionato sulle labbra.

Altro bacio appassionato tra Francesca ed Erica durante il party in giardino

Sia Francesca De André, figlia del noto cantautore e polistrumentista Cristiano De André nonché nipote del mitico Faber, che Erica Piamonte non hanno mai nascosto la loro tendenza bisessuale. Il problema sorge nel momento in cui, però, si va a vedere che la bionda Erica, di origini toscane, è single e libera da impegni sentimentali, mentre Francesca De André pare sia fidanzata e abbia un compagno che fuori la sta aspettando nel momento in cui terminerà la sua avventura al Grande Fratello 16. Ovviamente, quindi, questa situazione sta attirando molto l'attenzione dei produttori e soprattutto dei telespettatori.

In particolare, durante la festa, pare che la chimica tra le due fosse talmente forte che, dopo qualche bicchiere di vino, si sono lasciate andare a quel bacio che ovviamente le implacabili telecamere del reality hanno immortalato.

Non era il primo bacio

Come se non bastasse tutto questo, a seguito del bacio, Francesca De André ha intimato ad Erica Piamonte di allontanarsi affermando: "Erica via via perché non ce la faccio, vai via Erica te lo giuro, se continui finiamo a letto insieme". Di conseguenza, la ragazza toscana si è dovuta allontanare mostrando allo stesso tempo tutto il suo dispiacere in quanto molto attratta dalla ragazza.

Va detto che quello tra Francesca ed Erica non è il primo bacio: infatti, la prima volta che le due sono venute in contatto è stato il momento del gioco "Obbligo o verità", dimostrandosi molto a loro agio in quella occasione. Se la loro situazione avrà una evoluzione e ci sarà il tradimento da parte di Francesca De André, al momento non è dato saperlo, ma questa è senz'altro una delle dinamiche del Grande Fratello 16 che terra banco nelle prossime settimane.