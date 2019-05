Ieri, sabato 25 maggio è andata in onda la finalissima di Amici 18. Vincenzo Primo è stato il primo ad essere stato eliminato ed a seguirlo è stato Rafael Quenedit, trionfatore della categoria danza. I due concorrenti che si sono giocati la vittoria sono stati i cantanti Giordana Angi ed Alberto Urso. A spuntarla è stato proprio quest'ultimo che è riuscito ad emozionare il pubblico e la commissione dei professiori. Una finale che non ha risevato grandi soprese e colpi di scena, in quanto nei giorni scorsi i pronostici favorivano il tenore dagli occhi di ghiaccio.

Chi è Alberto Urso: il suo percorso artistico

Alberto Urso è nato a Messina nel 1997. Nel 2010 ha partecipato a "Ti lascio una canzone" di Antonella Clerici e ha seguito un percoso artistico molto simile a quello de Il Volo, ma con maggiore apertura verso il pop-rock. Infatti, oltre a "Nessun dorma" di Pavarotti, il ragazzo si è esibito con dei brani dei Queen, David Bowie ed Elton John. Nell'ultima sfida di Amici 18 ha battuto l'italo-francese Giordana Angi. Quest'ultima si è aggiudicata il secondo posto e presto collaborerà come autrice con Tiziano Ferro.

Amici 18, vince il tenore Alberto Urso

Vincenzo Primo e la promessa di Giuliano Peparini

Nonostante l'eliminazione, Vincenzo Primo si è guadagnato tantissimi complimenti e una promessa da parte di Giuliano Peparini. "Questa sera hanno vinto tutti ed è stato un piacere lavorare con te. Ti voglio bene. Ci incontreremo di nuovo e faremo cose immense insieme. Non dubitare del tuo talento" ha detto il direttore direttore artistico di Amici 18 a Vincenzo. Quest'ultimo si è piazzato al quarto posto è stato come sempre di poche parole: "Ringrazio tutti quanti e grazie anche a Maria".

Maria De Filippi ha speso bellissime parole per il ballerino catanese: "Sono dispiaciuta. La sola cosa che posso dirti è che hai un grande talento. Questa è solo una finale di una trasmissione televisiva. Tutto qui".

Rafael vince la categoria danza: le sue parole

"Non riesco a credere che sia accaduto proprio a me perché è complicato vincere contro Vincenzo. Però c'è sempre stato un lato di me che credeva fortemente nella vittoria. Sono molto contento, anche se non sembra.

Sono stupito. Dopo me ne renderò conto" ha detto Rafael Quenedit. Alessandra Celentano ha fatto tantissimi complimenti al ballerino cubano dicendo: "Lui mi piace tantissimo. Avrà una carriera magnifica. Può fare qualsiasi cosa! Lui è un interprete, ha tecnica ed è bello!". Poi, Rafael ha svelato cosa desiderebbe fare dopo Amici 18: "Vorrei danzare per il The Royal Ballet, alla Scala, all'International Ballet in Olanda. E tante altre compagnie nel mondo".

Non sono mancati i saluti di Maria De Filippi: "Sono contenta di averti conosciuto. Quando sei entrato ho compreso subito che fossi un grande talento. Quando danzavi, avevo la gioia negli occhi. Sei riuscito a sperimentare tanti stili differenti".