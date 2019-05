Sabato sera è stata trasmessa su Canale 5 la finale di "Amici" di Maria De Filippi, in cui è stato proclamato il vincitore di questa edizione fra i quattro finalisti ancora rimasti in gara: Vincenzo, Raphael, Giordana e Alberto. Quest'anno a trionfare nel talent di Canale 5 è stata la categoria dei cantanti, dato che a vincere Amici 18 è stato Alberto Urso.

Inizia la gara

Nel dettaglio, si segnala che la finale di Amici di quest'anno ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Maria De Filippi nei confronti del pubblico, la giuria e i professori in studio.

Pubblicità

Pubblicità

Subito dopo aver salutato tutti, la padrona di casa ha dato il benvenuto in studio agli ospiti speciali di quest'anno che sono state 4 delle presentatrici più famose di Mediaset: Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. Dopo aver presentato gli ospiti della serata, Maria ha dato il via alla gara vera e propria con le prime esibizioni dei quattro finalisti. La prima ad esibirsi è stata Giordana, seguita da Vincenzo, Raphael e Alberto.

Amici 18, il tenore Alberto Urso vince

Alla fine della prima manche ad essere in testa alla classifica è Alberto al contrario di Vincenzo, che invece è in ultima posizione e quindi viene eliminato dalla gara.

Raphael vince la categoria ballo

Nella seconda parte della finale c'è stata la seconda manche della gara, in cui Alberto, Raphael e Giordana hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo composto da esibizioni di altissimo livello. Alla fine della seconda manche i ragazzi sono stati nuovamente votati dalla giuria e dal pubblico a casa e il risultato di queste nuove votazioni hanno spedito Alberto direttamente in finale, Giordana e Raphael allo spareggio.

Pubblicità

Da quest'ultimo ad uscirne vincitrice è stata Giordana Angi che si è aggiudicata in questo modo il diritto di giocarsi la vittoria nella finalissima con Alberto. Raphael invece si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, ma è stato il vincitore assoluto della categoria ballo del talent di Maria De Filippi. Dopo aver stabilito i due concorrenti per la finalissima, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Pino e Amedeo, che anche questa settimana hanno divertito il pubblico con le loro battute sagaci e irriverenti.

Finito lo spazio dedicato alla comicità è stata la volta della finale vera e propria in cui Alberto e Giordana si sono alternati in una serie di esibizioni canore di alto livello. Alberto ha presentato alcune canzoni liriche che hanno esaltato in maniera eccellente le sue straordinarie doti canore e Giordana ha eseguito alcuni pezzi molto interpretati e piacevoli. Alla fine di tutte le esibizioni, Maria De Filippi ha annunciato che in base ai voti della giuria, dei professori e del televoto, a vincere il talent quest'anno è Alberto Urso.