Ritorna anche questa settima il consueto appuntamento del sabato sera con lo show di Milly Carlucci, "Ballando con le stelle". Sabato 25 maggio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Rai 1 la seconda semifinale dello show in cui è stata definita la classifica finale delle coppie di ballerini che si contenderanno la vittoria finale. Se per caso non avete avuto la possibilità di vedere la puntata in diretta, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della semifinale sul web

Nel dettaglio, si segnala che la replica della seconda semifinale di "Ballando con le Stelle" sarà solo ed esclusivamente sul web in quanto non sarà trasmessa neanche su Rai Premium, canale in cui normalmente vengono trasmesse le repliche della maggior parte degli show di puntata della Rai. Sul web invece, la replica sarà disponibile sul sito on demand Rai Play in cui esiste un'intera sezione dedicata allo show di Milly Carlucci e a tutti i suoi partecipanti.

Ballando con le Stelle semifinale

Si segnala inoltre che per vedere la replica della semifinale su Rai Play è necessario registrarsi prima al sito. La registrazione è totalmente gratuita e permette inoltre agli utenti di scaricare un'app gratuita con cui vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili.

Eliminato Enrico Lo Verso

La seconda semifinale di "Ballando con le stelle" ha avuto inizio con i saluti di rito di Milly Carlucci che ha salutato la giuria e tutto il pubblico in studio e a casa.

Subito dopo i saluti iniziale, la presentatrice ha dato il via alla gara vera e propria con lo spareggio fra Suor Cristina ed Enrico Lo Verso in cui a trionfare è stato l'attore siciliano. Subito dopo lo spareggio, la Carlucci ha dato il via alle esibizioni delle coppie ancora in gara. I primi ad esibirsi sono stati Ettore Bassi e Alessandra Tripoli, seguiti da Lasse Matberg e Sara di Vaira, poi Nunzia Di Girolamo e Raimondo Todaro, Milena Vukotic e Simone di Pasquale ed infine Angelo Russo e Anastasia Kuzmina e Dany Osvaldo e Veera Kinnunen.

Nel corso della serata Milly ha dato il benvenuto in studio a tre rappresentanti doc del cast della serie tv Don Matteo, Nino Frassica, Flavio Insinne e Nathalie Guetta. I tre attori si sono prestati alle richieste della Carlucci, dando vita ad una bellissima performance di danza in cui si è distinto notevolmente Flavio Insinna. Nella seconda parte della puntata la produzione dello show ha voluto stupire i concorrenti in gara, facendoli danzare a sorpresa con alcuni dei loro familiari.

A fine puntata Milly Carlucci ha annunciato che in base alla classifica finale le coppie destinate allo spareggio erano quella formata da Enrico Lo Verso e la Togni e quella di Dany Osvaldo e la Kinnunen. Così, le due coppie si sono sfidate nuovamente in pista e al televoto e alla fine a guadagnarsi un posto in finale è stato Dany Osvaldo e la sua partner nello show.