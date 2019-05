Prosegue l'appuntamento con 'Un posto al sole' ed i protagonisti di palazzo Palladini continuano ad affrontare una serie di ostacoli che complicano la loro vita. Un esempio si ritrova nel personaggio di Patrizio che, nonostante il ritorno nell'amata città di Napoli, nasconderà un segreto inaspettato. Questa notizia ha reso felici i coniugi Giordano che hanno dimostrato la preoccupazione per la lontananza dal secondogenito che ha delle evidenti fragilità.

Il cuoco assume un atteggiamento di eccessiva euforia come dimostrato nel momento in cui si è recato per fare visita al fratello Diego (Francesco Vitiello). Siamo giunti all'ultima settimana del mese di maggio in compagnia del prodotto televisivo che ha cambiato orario iniziando alle ore 20:25. Le anticipazioni della puntata di lunedì 27 maggio svelano che ci saranno delle preoccupazioni per Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest'ultimo si troverà alle prese con un periodo complicato della sua esistenza e deciderà di nascondere lo stato d'animo reale ad amici e parenti.

Alberto distratto sul lavoro per via delle conquiste femminili

Si avvertiranno delle complicazioni per il giovane chef incapace di ritrovare la stabilità al punto che stravolgerà il suo modo di fare ed essere. Il ragazzo sarà su di giri e la situazione si presenterà più complessa del previsto a causa della dipendenza di Patrizio dalle anfetamine. Un momento di responsabilità sarà avvertito dal dottor Palladini che penserà di avere pieno potere all'interno delle imprese Viscardi.

Alberto (Maurizio Aiello) sarà ignaro del fatto che Marina (Nina Soldano) ha intenzione di mettere in atto un piano volto a organizzare la vendetta ai danni del rivale. Inoltre la storia con Clara sarà piena di ostacoli e l'uomo finirà per trattarla nel peggiore dei modi la colf. Il legale non si farà alcun tipo di problema, agli occhi della dipendente, di portare le proprie conquiste femminili all'interno della sua casa senza alcun rispetto o ritegno nei confronti della stessa.

Continuano le tensioni nel rapporto tra Franco e Angela

Nel frattempo le tensioni non finiranno per quanto riguarda il rapporto matrimoniale tra i coniugi Boschi che non riescono a mettere il passato alle spalle dopo un periodo complicato. Il clima di freddezza avrà un prosieguo nella storia d'amore di Franco e Angela dopo che il coach non ha avuto la forza di dimenticare il tradimento subito da Ciro.