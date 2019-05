Amici di Maria De Filippi giunge al termine della sua fase finale dopo quasi due mesi dall'inizio del serale, che nel corso delle passate puntate ha visto eliminare otto alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca Alvis, la ballerina della squadra blu Valentina, il cantante dei bianchi Mameli, il ballerino dei bianchi Umberto e, la settimana passata, la cantante della squadra bianca Tish.

Nella scorsa puntata del talent show condotto da Maria De Filippi era stato assegnato all'eliminata Tish il premio Tim di ventimila euro, ma la giovane cantante non è stata l'unica a venire premiata per la sua bravura. Oltre a Tish, infatti, Mameli ha ottenuto il premio Radio 105 per aver trionfato in radio, Vincenzo il premio Banca 5, che gli permetterà di far parte della famosa compagnia di danza Complexions Contemporary Ballet, e Alberto e Giordana hanno potuto pubblicare il loro primo disco.

Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è il vincitore

Primo girone: Vincenzo eliminato

La prima sfida prevede che i quattro finalisti si esibiscano due volte ciascuno e sarà l'ultimo in classifica, decisa da pubblico e giuria, ad essere eliminato.

Il girone inizia con l'esibizione di Giordana, che canta "Piazza Grande" di Lucio Dalla, seguita da Vincenzo, che balla sulle note di "Malelingue" di Emma. Nella terza performance Alberto esegue "Nessun Dorma", tratta della "Turandot" di Giacomo Puccini, e si posiziona primo in classifica, mentre Rafael è ultimo.

Si prosegue con Rafael, che balla "Dance for me Wallis" di Abel Korzeniowski, tratta dalla colonna sonora del film "W.E. - Edward e Wallis", posizionandosi non più ultimo in classifica, ma terzo.

La manche continua con la seconda interpretazione di Giordana, "Via" di Claudio Baglioni, che la porta al secondo posto. Prosegue la prova Vincenzo, che danza una coreografia ispirata al film "Il bambino con il pigiama a righe" sulle note di "Antilluminati" di Kemarl1fam, posizionandosi al terzo posto della classifica parziale.

Successivamente si esibiscono Alberto con "Il mare calmo della sera" di Andrea Boccelli e per ultimo Rafael con "The 2nd law: isolated system" dei Muse.

Alla fine del primo girone la classifica del televoto vede al primo posto Alberto, seguito da Giordana, Vincenzo e Rafael. La classifica finale, invece, che unisce i voti da casa con i voti dei professori, presenta al primo posto sempre Alberto, al secondo posto Rafael e di seguito Giordana e Vincenzo, che essendo il quarto classificato viene eliminato dalla finale.

Secondo girone: Alberto alla finalissima

La trasmissione prosegue con il secondo girone in cui ci saranno tre esibizioni a testa per i finalisti rimasti e la classifica sarà decisa sempre dal voto dei telespettatori e dai professori. Alla fine del girone si scoprirà il primo allievo ad accedere direttamente alla finalissima per vincere Amici di Maria De Filippi.

Inizia l'esibizione Giordana con "A mano a mano" di Rino Gaetano, seguita da Rafael, che balla sulle note di "Dirrty" di Christina Aguilera.

In seguito Alberto canta "'O surdato 'nnammurato" e "’O sole mio", mantenendo saldamente la presa sul primo posto in classifica.

La seconda canzone interpretata da Giordana è "Casa", il suo inedito, che la porta al secondo posto, mentre Rafael danza "Abat-jour" di Nicola Arigliano e Alberto canta "Space Oddity" di David Bowie, rimanendo sempre primo in classifica.

L'ultima manche comincia con Giordana che canta "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro, Rafael che balla "La vie en rose", nella versione di Plàcido Domingo e Alberto che esegue "Can't help falling in love" di Elvis Presley.

Alla chiusura del televoto il primo in classifica rimane Alberto e la sua posizione viene confermata dai giudici: Alberto accede alla finalissima.

Terzo girone: Rafael eliminato

Nell'ultimo girone di questa finale di Amici ai due sfidanti Giordana e Rafael vengono concesse tre performance ciascuno: l'eliminato sarà poi deciso dal televoto e da Luciano Cannito e Beppe Vessichio.

La prima ad esibirsi è Giordana con "Ciao amore ciao" di Luigi Tenco, seguita da "Boléro" ballata da Rafael.

Successivamente la seconda prova vede Giordana cantare "La Nevicata del 56" di Mia Martini e Rafael interpretare una variazione di danza classica.

Nell'ultima manche la cantante interpreta "Averti addosso" di Gino Paoli e Rafael danza sulle note di "Diamonds" di Rihanna, nella versione di Josef Salvat.

Il televoto sancisce la vittoria di Giordana, che viene confermata da Vessicchio e Cannito, ed è quindi Rafael il secondo allievo ad essere eliminato vincendo, però, come premio della categoria danza, cinquantamila euro.

Finalissima

L'ultima manche di Amici 18 verrà decisa unicamente dal televoto e il primo finalista ad esibirsi è Alberto con "Nelle tue mani" di Andrea Bocelli, tratta dal film "Il Gladiatore", seguito da Giordana, che presenta il suo inedito "Chiedo di non chiedere".

La sfida prosegue con "Your song" di Elton John interpretata da Alberto e l'inedito "E ti ho creduto" di Giordana.

Nella terza esibizione Alberto canta "Immobile" di Alessandra Amoroso mentre Giordana esegue "Un giorno in più" di Irama, vincitore della scorsa edizione della trasmissione.

Si continua con Alberto, stabile nella prima posizione, che interpreta il suo inedito "Indispensabile", seguito da un'agguerrita Giordana con "Ogni volta" di Antonello Venditti.

In seguito Alberto canta "The Show Must Go On" dei Queen e il suo inedito "Accanto a te", scritto proprio dalla sua sfidante, mentre Giordana interpreta "Milord" di Edith Piaf e "La donna cannone" di Francesco De Gregori.

Gli ultimi due brani prima dello stop al televoto, che deciderà il vincitore di Amici 18, sono due inediti: "La mia rivoluzione" di Alberto e "Quante volte ad aspettarti" di Giordana.

Subito dopo le ultime esibizioni il televoto viene fermato, vengono consegnati i premi degli sponsor e i due finalisti, posizionati al centro dello studio, aspettano il responso delle carte nello schermo: è Alberto il vincitore.