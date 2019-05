Ieri, nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, Alfonso Signorini ha raccontato la sua verità e ha alimentato ulteriormente il giallo che ruota attorno alle presunte nozze di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Il direttore di "Chi", infatti, ha svelato di essere stato vittima di un inganno che sarebbe stato orchestrato dalle due manager dell'agenzia Aicos.

Stando al suo racconto, un uomo di nome Lorenzo Coppi qualche anno fa lo contattò, dicendo di essere un suo fan accanito e stringendo con lui un bellissimo rapporto in chat.

Alfonso Signorini dice la sua sul matrimonio della Prati.

Rimasto folgorato da questa persona, Signorini gli chiese di parlargli telefonicamente e di incontrarlo di persona, prima di avere una spiacevole sorpresa.

Signorini: 'Hanno fregato pure me'

"Capisco Pamela Prati e lo rivelo a te per la prima volta: sono stato anch'io raggirato". Così ha esordito Alfonso Signorini, parlando della sua storia al Maurizio Costanzo Show: "Nel 2009 fui contattato su Facebook da un tale che si chiamava Lorenzo Coppi - ha proseguito l'ex opinionista del GF Vip - bello come il sole e biondo, atletico e stupendo, dicendomi che era un mio fan e instaurammo un rapporto via chat.

Lui medico in servizio ad Haiti per una missione umanitaria, mi disse che voleva conoscermi meglio".

Nel riportare i fatti, Signorini ha sottolineato di non essere affatto uno sprovveduto, ma nonostante ciò finì per lasciarsi coinvolgere da questa persona: "A un certo punto gli ho detto 'conosciamoci' - ha proseguito il giornalista lombardo - ero completamente pazzo di quest'uomo e mi sono detto pronto ad andare ad Haiti. Lui mi ha detto di non andare perché non sarei stato sicuro in quella zona, promettendomi un incontro a Roma.

Nel frattempo vengo contattato da quella che si presentò come sua migliore amica, che si chiamava Donna Pamela, che altri non è che la manager attuale di Pamela Prati".

Nelle battute finali della sua confessione, il direttore di "Chi" ha dichiarato: "La seconda agente di Pamela Prati si dice sposata con un certo Simone Coppi, il nome Coppi ritorna... Io comincio a prendere contatti forzatamente con questa Pamela, e a un certo punto ho messo alle strette lei e questo Coppi.

Gli dissi di volerlo vedere. Era giunto in Italia ma mi disse che non ci saremmo potuti vedere per questioni di sicurezza, per lo zio sotto tutela. Ci siamo sentiti al telefono e ho capito benissimo che era la voce di una donna. A quel punto ho capito che era tutta una truffa e ho lasciato perdere".

Signorini ha detto di aver sentito Pamela Prati

Dopo aver raccontato la sua storia, Alfonso Signorini ha dichiarato di aver sentito l'amica Pamela Prati di recente: "Ho messo in guardia Pamela - ha affermato al Maurizio Costanzo Show - ma non ho capito se è vittima o carnefice.

Il matrimonio? Troverà un prestanome per l'8 maggio. Basta pagare. Consiglio di controllare i documenti", ha chiosato il giornalista milanese.