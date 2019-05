Va in onda oggi 3 maggio l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e ai suoi protagonisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Archiviata la parte dedicata ad Andrea e agli ennesimi litigi con le sue corteggiatrici, la puntata odierna sarà ampiamente dedicata alle due troniste e alle esterne con i loro spasimanti. Dopo l'incontro con Alessio, oggi l'influencer napoletana vedrà Luca Daffrè, con il quale scambierà numerosi baci, dimostrando la chiara preferenza per lui.

Anticipazioni Uomini e donne: Angela e Luca si baciano

Il fatto scatenerà la reazione di Alessio, che lascerà momentaneamente lo studio. Sarà poi la volta di Giulia, che ridurrà il campo a due corteggiatori dopo la decisione di Flavio di abbandonare definitivamente il programma.

Uomini e donne anticipazioni: lunghi baci per Angela e Luca

Il portale Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata in onda su Canale 5 oggi 3 maggio a partire dalle ore 14:45. In essa, Angela incontrerà Luca in esterna e lui conferma il suo grande interesse precisando: "Non è solo una cotta passeggera, c'è dell'altro!" La tronista evidenzierà i suoi dubbi con un eloquente: "Devo crederti?" Ma successivamente si lascerà andare e scambierà con Luca diversi baci appassionati.

Come riporta il resoconto del Vicolo delle News, relativo alla registrazione effettuata lo scorso 15 aprile, la coppia effettuerà un giro in auto e poi si fermerà in un giardino dove vi sarà il gesto romantico. Alla vista di tali immagini, un deluso Alessio lascerà lo studio e preciserà: "A me queste cose non mi stanno bene, me ne vado a casa". Angela deciderà di seguirlo in strada per convincerlo a tornare ma metterà le cose in chiaro precisando di avere voluto vivere a pieno la sua esterna.

Ci sarà anche un esterna con Fabrizio che verrà interrotta dalla richiesta di Luca, desideroso di rivedere la Nasti. Lei accetterà e il fatto scatenerà la reazione del corteggiatore che deciderà di abbandonare il programma. Questa volta però, a differenza di quanto accaduto con Alessio, lei non lo seguirà per convincerlo a cambiare idea.

Oggi al Trono Classico: Flavio lascia il programma

La seconda parte della puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata a Giulia che deciderà di recarsi da Flavio per chiarire con lui i recenti avvenimenti.

Preciserà di sentirsi la sua corteggiatrice e di avere dei dubbi in merito al reale interesse del ragazzo. Ad essere chiamate in causa sono ancora le amicizie con tre ragazze e soprattutto con Valentina, l'ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni. Tornati in studio, Maria De Filippi informerà la Cavaglià della decisione presa da Flavio: "Ha mandato un sms prima della puntata e ha scritto che non viene più". Lei apparirà dispiaciuta per tale novità e spiegherà di essere stata davvero interessata al ragazzo.

Si passerà poi all'esterna con Giulio, che andrà molto bene anche se non ci sarà alcun bacio. Non verrà mandato in onda l'incontro con Manuel che in studio continuerà a lamentarsi per l'atteggiamento di Giulia, precisando di non voler fare più nessun passo avanti verso di lei.