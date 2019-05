A poche ore dalla finale della diciottesima edizione di Amici, Tish ha rilasciato un'intervista molto interessante a ComingSoon, parlando sia delle sue aspettative verso il talent-show, sia dei rapporti instaurati con gli altri allievi.

La cantante, oltre a rivelare che si aspettava di approdare all'ultima puntata del serale, ha anche specificato che tra lei e Alberto Urso c'è solo una bella amicizia, e che le liti con Giordana Angi sono state causate soprattutto dai caratteri forti di entrambe.

Tish smentisce il flirt con Alberto: 'In casetta abbiamo legato di più'

Da quando è iniziata la diciottesima edizione di Amici, in molti hanno ipotizzato che vi fosse una certa "simpatia" tra Tish e Alberto: nella fase precedente al serale, infatti, è stato dedicato ampio spazio nei daytime alle lezioni tra i due e alle discussioni che avevano nella scuola.

Dopo essere stati "arruolati" a marzo nella stessa squadra (Blu), una buona fetta di pubblico ha cominciato a pensare che tra i due concorrenti potesse nascere qualcosa di più profondo di un'amicizia, essendo costretti a vivere 24 ore su 24 nella stessa casetta.

Amici 18, Tish chiarisce che con Alberto c'è solo un rapporto di amicizia.

Eccezion fatta per qualche duetto nelle prime puntate, però, Urso e la 18enne non hanno regalato alcuno spunto di discussione agli appassionati di gossip, nonostante la convivenza forzata.

Proprio su quest'argomento, la cantante di origini serbe ha affermato: "Il rapporto con Alberto non mi ha aiutato, al massimo ci siamo aiutati musicalmente. Io e lui siamo semplicemente amici. Abbiamo vissuto due mesi insieme in casetta e non ci parlavamo moltissimo, lo stretto necessario".

La giovane ha aggiunto che il legame con il tenore si è consolidato un po' durante la fase del serale del talent, ribadendo però: "Tra me e lui c'è solo amicizia, niente di più".

Insomma, le numerose fan che continuavano a sperare nella nascita di un sentimento tra Tish e Urso dovranno mettersi l'anima in pace: tra di loro non c'è nulla di più dell'affetto e della stima reciproca, anche perché il cantante siciliano ha manifestato un forte interesse per una donna molto diversa dall'ormai ex compagna d'avventura, Emma Marrone.

Tish racconta il difficile rapporto con Giordana

Se con Alberto è riuscita a costruire con fatica un rapporto d'amicizia durante il serale, è con Giordana che invece Tish non ha mai veramente trovato un punto d'incontro da quando è iniziato Amici 18.

Al giornalista che le ha chiesto di spiegare perché non sia mai andata d'accordo con la collega, la cantante ha risposto: "Litigavamo perché entrambe abbiamo un carattere molto forte, nessuna delle due tollerava il pensiero dell'altra".

"Ogni volta che dicevo qualcosa, lei riusciva a trovare sempre un motivo per attaccarmi ed esprimere un'opinione diversa dalla mia", ha aggiunto la 18enne, prima però di svelare che è stato divertente cantare con la Angi e che le è piaciuto condividere il palco con lei.

Chissà cosa penserà Tish (che ha dichiarato di fare il tifo per Alberto e Vincenzo) qualora proprio Giordana stasera dovesse vincere Amici 18.