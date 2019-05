Ieri, anche Guillermo Mariotto, uno dei noti giurati di Ballando con le stelle ha espresso il suo parere riguardo alle tanto discusse nozze di Pamela Prati. Come sappiamo in questi giorni non si parla d'altro che del matrimonio tra l'ex soubrette del Bagaglino e il suo misterioso futuro marito Mark Caltagirone, uomo di cui la vera identità ignota a tutti. In effetti, sono tanti a pensare che l'uomo nemmeno esista in realtà e che sia solamente un personaggio immaginario.

Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le stelle ironizza sul caso Prati.

Ne sa qualcosa, a proposito, Silvia Toffanin, che negli ultimi giorni ha avuto l'occasione di intervistare la diretta interessata sul fatto che si stia tramutando, usando le sue stesse dichiarazioni, in una vera e propria saga di Beautiful.

Guillermo Mariotto ironizza sul Prati Gate

Il chiacchieratissimo e mai celebrato matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone continua ad appassionare il web e i social, tanto che qualche seguace su Instagram ha fatto qualche domanda a Guillermo Mariotto per sapere qual è il suo parere riguardo a tale vicenda.

"Ti farebbe piacere vedere in pista la Prati e Mark Caltagirone?" ha chiesto l'utente al giudice di Ballando con le Stelle. "Sì, mi farebbe piacere vederli ballare a Ballando. Una coppia così ben assortita non si è mai vista prima: una bella donna con un fantasma", ha risposto ironizzando lo stilista venezuelano.

Insomma, come replicherà Pamela a questa nuova frecciatina? Non ci rimane che scoprirlo prossimamente nelle varie indiscrezioni. Nel frattempo, anche il social media manager del profilo Instagram di X-Factor ha ironizzato sull'enigmatico futuro sposo della soubrette sarda: "I nuovi giudici? Confermato Mark Caltagirone".

Nuovo mistero sul caso Prati-Caltagirone

Intanto è arrivato un nuovo mistero, rivelato da Dagospia. Su Facebook, infatti, una donna che si fa chiamare con il nome di Silvia Sbrigoli, ha reso pubblico uno scatto taggando il profilo di Mark Caltagirone. Fino a pochi giorni fa, la donna interagiva frequentemente con l'imprenditore romano cinquantaquattrenne, facendo pensare di conoscerlo piuttosto bene. "Sei stato paparazzato dalle mie amiche che mi mandavano i tuoi spostamenti" ha scritto la giovane mostrando una fotografia che ritrae un uomo dal viso coperto all'interno un ristorante.

Insomma, si tratta del futuro marito di Pamela Prati? A quanto pare no, in quanto Dagospia ha svelato che il profilo è un fake e sarebbe stato creato appositamente con foto appartenenti ad influencer di Instagram per rafforzare e dare credibilità alla figura di Mark Caltagirone. E così si aggiunge un ulteriore tassello ad una vicenda già molto confusa e surreale. Che cosa accadrà prossimamente? Probabilmente la questione non termina qui.