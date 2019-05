È successo di tutto durante la sesta puntata serale di Amici. Mameli è stato il protagonista assoluto della diretta con le tante sfide rischiose che ha affrontato, i professori hanno continuato a litigare con Loredana Bertè e i due direttori artistici hanno lasciato il programma a tre settimane dalla finale. Ieri sera, inoltre, nessun allievo è stato eliminato: il confronto decisivo tra i due talenti della squadra Bianca andrà in scena l'11 maggio ad inizio serata.

Amici, riassunto 6^ puntata: Ricky Martin e Grigolo lasciano, Mameli e Umberto in stand-by.

Ricky Martin e Vittorio Grigolo non sono più i coach di Amici

Dopo essere stati annunciati in 'pompa magna' come direttori artistici di fama internazionale a disposizione dei ragazzi di Amici, Ricky Martin e Vittorio Grigolo hanno salutato tutti a sorpresa. Al termine della sesta puntata serale, infatti, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico un video con il quale lei e tutta la produzione ringraziavano i due coach per l'apporto che hanno dato alla trasmissione.

La conduttrice poi ha spiazzato tutti i presenti quando ha annunciato che entrambi i cantanti non parteciperanno alle ultime tre puntate perché i talenti rimasti in gara devono iniziare a "camminare con le loro gambette".

Gli artisti hanno fatto un breve discorso di commiato, lasciando lo studio senza sapere ovviamente come andrà a finire il ballottaggio finale tra Mameli e Umberto.

La notizia dell'addio di Ricky e Vittorio al programma di Canale 5 è stato accolta dal pubblico con reazioni contrastanti: da un lato c'è stato chi si è dispiaciuto nell'apprendere che non vedrà più i coach a capo dei Bianchi e dei Blu, dall'altro chi ha commentato come i due non sono stati una figura di riferimento né per gli allievi né per la trasmissione, quindi non si sentirà la loro mancanza.

Da sabato prossimo, i 7 talenti ancora in gioco dovranno sfidarsi senza poter contare sul supporto morale di Martin e Grigolo: il percorso di Giordana&Co fino alla finalissima infatti si fa sempre più difficile.

Mameli ancora a rischio: sabato sfiderà Umberto

La sesta puntata serale di Amici si è aperta con l'attesissima sfida tra Mameli e Valentina. Anche se il pubblico da casa ha espresso una preferenza nei confronti del cantante dei Bianchi, è stata ancora una volta la commissione a decidere quale tra i due ragazzi meritasse di restare in gara.

I professori hanno confermato l'esito dato una settimana fa, perciò Mameli è tornato al suo posto e la ballerina dei Blu è stata eliminata, ma ha ricevuto una proposta di lavoro molto importante da Loredana Bertè.

Il cantautore siciliano ha rischiato il posto anche quando la produzione ha parzialmente accettato la proposta di Alberto: dopo che i due talenti si sono confrontati sui ritornelli di tre loro inediti, Maria De Filippi ha rivelato che non poteva essere un allievo a decidere il destino di un compagno ma gli insegnanti, che anche in questo caso hanno votato perché Mameli restasse nella scuola.

La squadra Bianca ha perso entrambe le manche della serata, perciò tutti i suoi componenti si sono sfidati fino al ballottaggio finale che sarà tra Mameli e Umberto.

Usiamo il futuro perché questo faccia a faccia è stato rimandato a sabato prossimo, dopo che Giuliano Peparini ha informato tutti del piccolo problema al ginocchio del ballerino. La diretta dell'11 maggio, dunque, si aprirà con questo confronto che decreterà il nome dell'eliminato del sesto serale.