Nella soap opera iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra i colpi di scena sono a non finire. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, annunciano che Julieta Uriarte, proprio il giorno più importante della sua vita, ovvero quando avrebbe dovuto sposare Saul Ortega, verrà portata in una casa situata nel bel mezzo della foresta. I rapitori della nipote di Consuelo si riveleranno essere Mauricio e Prudencio.

Spoiler Il Segreto: Julieta viene rapita, Prudencio in pericolo di vita

Purtroppo quest’ultimo, dopo aver confessato di aver sequestrato la cognata per proteggerla dal pericoloso Lamberto Molero, rischierà di morire per colpa dello stesso. Il figlio di Eustaquio, non appena verrà arrestato, sparerà un colpo di fucile contro Julieta senza riuscire nel suo intento: a rimetterci la vita sarà Prudencio, per aver fatto da scudo all’ex moglie dopo essersi reso conto delle terribili intenzioni dell’uomo. Le condizioni di salute del pupillo minore di Francisca appariranno subito disperate, al tal punto che per poter vivere avrà bisogno di una trasfusione.

Julieta rinchiusa in una baracca, Saul sospetta del fratello

Nelle prossime puntate italiane, il matrimonio tra Saul Ortega e Julieta Uriarte non verrà celebrato, ma questa volta non ci sarà lo zampino di Francisca Montenegro. Quando la nipote di Consuelo dovrà recarsi in chiesa per sposare il suo amato, scomparirà nel nulla facendo allarmare tutti gli invitati. La prima ad apprendere la sparizione della neo sposa sarà Adela, dato che avviserà subito il fratello di Prudencio.

Nel frattempo Julieta si troverà rinchiusa in una baracca abbandonata situata nel bosco di Puente Viejo. L’eroina del quartiere iberico dimostrerà di sapere chi l’ha rapita minacciando i responsabili, e rifiutandosi addirittura di mangiare fino a quando non verrà liberata. Dopo qualche giorno i sospetti di Saul sull’implicazione del fratello nell’intricata vicenda troveranno conferma. Si scoprirà che Prudencio ha sequestrato la cognata per non consentirle di diventare la moglie di Saul, con l’aiuto del capomastro Mauricio, pur avendole concesso in precedenza il divorzio.

Quest’ultimo stanco di sentire le lamentele di Julieta, le confesserà di aver accettato di aiutare il minore degli Ortega a rapirla per metterla in salvo. Inizialmente l’eroina del quartiere iberico non riuscirà a capire il significato delle parole pronunciate dal Godoy.

L’arresto di Lamberto Molero, Prudencio rischia di morire

In seguito Saul dopo aver pedinato Prudencio e Mauricio, giungerà nel luogo in cui si trova la sua dolce metà: i due innamorati, proprio quando saranno sul punto di fuggire, verranno fermati da Lamberto Molero.

Il figlio di Eustaquio insieme ad alcuni uomini, inizierà a sparare dei colpi di fucile verso i mancati sposi. Il maggiore degli Ortega e la Uriarte avendo la certezza che Lamberto ha intenzione di ucciderli per essersi schierati contro di loro padre per via delle terre di Las Lagunas, riusciranno a sfuggire dalle grinfie dello stesso. A salvare Julieta e Saul sarà l’intervento della polizia, grazie all’avviso di Carmelo e Saul. A quel punto Prudencio e Mauricio vuoteranno il sacco, rivelando di aver tenuto in ostaggio la nipote di Consuelo per impedire al Molero Junior di farle del male, dato che era deciso a sbarazzarsi di lei per la discussione accesa avuta alla locanda dei Castaneda. Lamberto pur essendo stato assicurato alla giustizia, riuscirà a ferire il minore degli Ortega al posto di Julieta. La diagnosi del dottor Zabaleta su Prudencio non sarà affatto positiva, visto che temerà per la vita del giovane dopo averlo visitato.