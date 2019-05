Tutti coloro che seguono la famosa serie televisiva “Il Paradiso delle signore daily” avranno modo di rivederla. Le vicende del grande magazzino torneranno a tenere compagnia al pubblico nella fascia pomeridiana di Rai Uno nel corso della stagione televisiva 2019-2020. Nella puntata numero 175 che i telespettatori avranno modo di seguire il 10 maggio, Riccardo Guarnieri si troverà a passare vicino al paradiso, mentre Cesare sarà irraggiungibile proprio in un momento molto importante per Nicoletta Cattaneo.

Il Paradiso delle signore spoiler: Nicoletta fa una scelta difficile per la figlia

Quest'ultima dopo aver avuto delle fortissime contrazioni, darà alla luce la sua bambina grazie ad una ostetrica conosciuta dal fratello di Marta. Negli episodi in onda l’ultima settimana, la neo mamma per una volta prenderà finalmente una posizione, dato che farà una drastica scelta riguardante la figlia.

Antonio dedica una serenata ad Elena, Marta viene portata in ospedale

Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019, annunciano che Nicoletta dopo aver partorito, avrà accanto la madre Silvia e Clelia.

Pubblicità

Intanto Antonio con la complicità di Sandro che lo accompagnerà con la chitarra, dedicherà una serenata siciliana ad Elena in occasione delle loro imminenti nozze. Umberto e Vittorio non appena arriveranno alla villa situata in Liguria in cui si trovava rinchiusa Marta, andranno incontro ad una spiacevole sorpresa. Purtroppo del rapitore Luca e della giovane Guarnieri non ci sarà nessuna traccia, perché percorreranno una strada tortuosa: il diabolico Spinelli perderà il controllo della sua auto.

Gli Amato saranno alle prese con gli ultimi preparativi del matrimonio di Antonio ed Elena, che riceveranno una sorpresa inaspettata quando si appresteranno ad entrare in chiesa. Successivamente il Conti e Umberto continueranno a cercare Marta, fino a ritrovarla in fondo ad un precipizio, mentre Luca sembrerà sparito nel nulla. Roberta farà una scoperta che non si aspettava, perché apprenderà che Federico si allontanerà da lei per intraprendere la carriera militare.

Pubblicità

Umberto e Vittorio porteranno Marta in ospedale.

Nicoletta progetta il futuro della figlia, Marta e Vittorio sempre più innamorati

L’esibizione di Tina alla radio avrà un brutto esito a causa di Nora: quest'ultima si scaglierà contro la giovane Amato per averle sottratto suo marito Sandro. Adelaide ritornerà a Milano dopo aver appreso ciò che è accaduto a Marta, con l’obiettivo di scoprire se le insinuazioni di Luca sul padre della giovane sono fondate.

Pubblicità

Luciano metterà al corrente la Calligaris della trappola in cui dovrà cadere Oscar il giorno seguente. Nel frattempo Gabriella riceverà l’ennesima dichiarazione d’amore tramite una lettera. Il Cattaneo si vedrà costretto ad agire personalmente contro il Bacchini, a causa di un imprevisto. Tina darà scandalo a causa delle accuse della moglie del Recalcati. Gabriella realizzata dal punto di vista lavorativo, si rifiuterà di incontrare il suo spasimante segreto. Tina dopo essere finita sotto i riflettori della stampa, si scontrerà di nuovo con la madre Agnese. Luca si presenterà a villa Guarnieri proprio quando gli animi si erano calmati, e punterà una pistola contro Umberto. Luciano finirà in ospedale a seguito dell'arresto di Oscar, mentre il padre di Marta sarà consapevole di dover confessare ai suoi familiari gli scheletri del suo passato. La giovane Amato deciderà di vivere la sua storia d’amore con Sandro alla luce del sole, pur non avendo ricevuto l’approvazione della madre. Infine Nicoletta si vedrà costretta a prendere una decisione difficile per il futuro della sua bambina, mentre Marta e Vittorio dimostreranno ancora una volta che nessuno potrà separarli, lasciandosi andare ad un bacio molto passionale.