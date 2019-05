Questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21.30 circa, ci sarà una nuova puntata del programma Live, non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso. La diretta si preannuncia davvero sfavillante e ricca di colpi di scena. Numerosi saranno, infatti, gli avvenimenti che genereranno molto scalpore. Tra questi, sicuramente, il dibattito inerente le nozze annullate di Pamela Prati, ma non solo. Ospite speciale di questa sera sarà anche Ilona Staller, in arte Cicciolina. La famosa ex attrice di film per adulti sarà in trasmissione per scontrarsi con il giudizio delle persone sedute all'interno delle cinque sfere bianche.

Live – Non è La D'urso: tra gli ospiti Cicciolina

Anticipazioni Live, non è la D'Urso: il dibattito su Pamela Prati

La puntata di questa sera di Live, non è la D'Urso, sarà davvero ricca di avvenimenti e colpi di scena. Secondo le anticipazioni trapelate in queste ore, infatti, pare che si continuerà a parlare del polverone sollevato in seguito alla cancellazione delle nozze di Pamela Prati. La showgirl, infatti, quest'oggi si sarebbe dovuta sposare con il presunto Mark Caltagirone. A causa di apparenti problemi di salute per la futura sposa, però, il matrimonio è saltato ed è stato spostato a data da destinarsi.

Pubblicità

L'annuncio è stato fatto in modo ufficiale dall'agente che assiste la Prati, Pamela Perricciolo. Quest'ultima, in compagnia di Eliana Michelazzo, sono le uniche due donne che hanno sempre sostenuto la showgirl e la veridicità del suo matrimonio. Ad ogni modo, questa sera sarà affrontato un nuovo dibattito circa questo argomento con nuove ed allettanti novità. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire quali sfavillanti sorprese ha in serbo Barbara D'Urso per il suo pubblico.

Ilona Staller, in arte Cicciolina, contro le cinque sfere bianche

Il secondo argomento che sicuramente genererà tanto scalpore riguarda l'ospitata di Ilona Staller. La famosa ex attrice di film per adulti, nota al grande pubblico con il nome Cicciolina, tornerà in televisione per sottoporsi alle sfere. L'ex attrice e parlamentare, infatti, parlerà di tutte le questioni vissute negli ultimi anni. In particolar modo affronterà il delicato tema riguardante le sue poche disponibilità economiche a causa dei tagli dei vitalizi.

Pubblicità

Oltre a questo, però, la Staller affronterà anche un altro argomento molto importante. In occasione della precedente edizione del Grande Fratello VIP, infatti, la donna chiese ad Alfonso Signorini e Ilary Blasi di proporla come concorrente. La sua candidatura, però, non andò a buon fine. Secondo il punto di vista di Cicciolina, il motivo risiede in un certo malcontento da parte di alcuni esponenti del programma.