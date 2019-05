Sabato 18 maggio è la data in cui si svolgerà la finale dell'Eurovision Song Contest 2019. Quest'anno il consueto festival europeo della canzone si svolgerà a Tel Aviv, in Israele, e conterà la presenza di 41 paesi del Vecchio Continente. Per l'Italia parteciperà Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "Soldi". La manifestazione canora potrà essere comodamente seguita da casa con varie modalità: l'Eurovision Song Contest 2019, infatti, sarà trasmesso in tv da Rai 1, in streaming su Raiplay e sulle frequenze radiofoniche di Radio2. I conduttori saranno Flavio Insinna e Federico Russo.

Eurovision Song Contest 2019: sabato 18 maggio diretta tv su Raiuno e streaming online su Raiplay- raipubblicita.it

Il 64° Eurovision Song Contest in tv, streaming e in radio

Quella che si svolgerà sabato 18 maggio a Tel Aviv sarà la 64esima edizione dell'Eurovision Song Contest.

Dall'Italia il festival europeo della canzone potrà essere seguito in televisione su Rai Uno, in streaming online su Raiplay e attraverso la diretta radiofonica di Radio2 condotta da Gino Castaldo ed Ema Stokholma.

Scendendo più nei dettagli, l'edizione di quest'anno si svolgerà presso l'Expo dell'importante centro economico israeliano e sarà condotta da un quartetto composto da Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar e Lucy Ayoub.

In passato Israele ha già ospitato la manifestazione in due occasioni, nel 1979 e nel 1999.

Pubblicità

Quest'anno lo stato mediterraneo ospiterà il concorso canoro in virtù della vittoria ottenuta lo scorso anno dalla cantante Netta Barzilai con il brano "Toy".

I paesi partecipanti alla 64ª edizione

La lista dei paesi partecipanti all'Eurovision Song Contest 2019 è stata ufficializzata mercoledì 7 novembre 2018 e prevedeva la presenza di interpreti provenienti da 42 Stati del Vecchio Continente.

Tuttavia, in data mercoledì 27 febbraio 2019 l'Ucraina ha annunciato il ritiro dal festival e quindi i paesi partecipanti all'edizione di quest'anno saranno 41 che saranno ulteriormente ridotti a 26 per la finalissima del 18 maggio.

L'Italia, che parteciperà con Mahmood, è una delle sei finaliste di diritto insieme a Israele, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Gli altri 20 paesi finalisti saranno decretati dalle due semifinali in programma il 14 e il 16 maggio.

Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, i paesi partecipanti alla 64esima edizione del festival: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.