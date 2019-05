Le anticipazioni delle trame spagnole della soap opera 'Il Segreto', in relazione alle puntate che andranno in onda dal 10 al 16 giugno in Spagna, rivelano delle svolte importanti in alcune vicende, prima fra tutte il rapimento di Emilia e Alfonso Castaneda.

In primo piano, anche la storyline riguardante la gravidanza di Antolina e le minacce di Eustaquio Moler. Julieta e Saul continueranno nei loro preparativi per il matrimonio ma dovranno fare i conti proprio con le minacce dei Moler. Intanto, Elsa continuerà a soffrire a motivo delle accuse rivolte nei suoi confronti da Isaac.

Spoiler spagnoli Il Segreto: le minacce dei Moler

Dopo la brutta caduta, Antolina non riesce ancora a comprendere come il figlio che porta in grembo possa essere ancora vivo.

Anticipazioni Il Segreto, trame delle puntate spagnole: dramma per Antolina.

Severo Santacruz, intanto, dovrà fare i conti con le minacce di Eustaquio Moler, pronto a vendicarsi del latifondista: anche i promessi sposi Julieta e Saul finiranno nel mirino del perfido Moler. Elsa, intanto, sentirà il desiderio di incontrare Isaac: per tale motivo, chiederà a Matias di poter mediare nuovamente con il Guerrero, in modo da potergli parlare. Matias riuscirà a parlare con Isaac il quale gli confesserà di essere ancora innamorato di Elsa e che c'è qualcosa che non lo convince nella gravidanza di Antolina.

Il Segreto, trame spagnole: Antolina perde il bambino

Intanto, l'ex ancella sarà in preda ad atroci dolori, così il figlio di Emilia e Alfonso cercherà aiuto e un soccorso sanitario. Il dottor Alvaro, purtroppo, informerà del fatto che Antolina ha perso il bambino: la donna, in quanto sedata, non verrà subito a conoscenza del drammatico epilogo della sua tormentata gravidanza.

Maria si offrirà volontaria per consegnare il denaro richiesto dai rapitori in cambio della liberazione dei genitori ma sarà Mauricio, alla fine, a recarsi all'appuntamento: Emilia e Alfonso verranno liberati ma non possono dimenticarsi del fatto di essere ancora ricercati. Matias si offrirà di partire con loro in esilio ma i genitori si opporranno alla sua richiesta.

Anticipazioni trame spagnole Il Segreto, 10-16 giugno: Elsa in crisi

Antolina si risveglierà e, naturalmente, la prima cosa che farà sarà quella di chiedere informazioni in merito alla sorte di suo figlio: per Isaac sarà giunto il momento di confessare alla moglie la drammatica verità. Consuelo sarà costretta a confortare Elsa di fronte alle veementi accuse di Isaac nei suoi confronti: la Laguna cadrà, infatti, in un profondo stato di depressione.

Julieta e Saul, intanto, renderanno noto a Consuelo in merito all'acquisto della loro casa, confermando all'anziana di non voler sottostare alle minacce di Eustaquio.