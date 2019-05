Manca ormai davvero poco alla messa in onda delle tre puntate del Trono classico di Uomini e donne dedicate alle scelte dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. La prima che dovrà prendere la propria decisione riguardo a chi frequentare al di fuori del dating show di Mediaset sarà la tronista partenopea Angela Nasti: la scelta della giovane 19enne napoletana andrà in onda domani pomeriggio in diretta su Canale 5, vedremo così la sorella della fashion blogger Chiara Nasti che dovrà decidere se lasciare Uomini e Donne in compagnia di Luca Daffrè o di Alessio Campoli.

Angela Nasti è dunque vicinissima alla sua scelta e in questa precisa circostanza c'è proprio sua sorella Chiara a darle sostegno. Infatti, l'ex naufraga della tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi fino a questo momento non si era mai esposta sul percorso all'interno del people show di Mediaset di sua sorella, ma ora ha deciso di dire la sua. La fashion blogger in alcune Instagram Stories ha affermato che Angela è sempre più esaurita e agitata a 24 ore dalla sua scelta di Uomini e Donne: "Finalmente domani ci sarà la scelta di mia sorella.

Chiara Nasti rivela le emozioni della sorella Angela: "E' abbastanza esaurita e agitata"

Finalmente perché nell'ultimo periodo l'ho vista molto esaurita e agitata. Proprio per questo motivo in questi giorni non mi avete visto molto presente sui social perché ero vicino ad Angela". Chiara ha inoltre specificato che non è mai intervenuta nel percorso della sorella, ma adesso è il momento di starle vicino il più possibile per questa importante scelta.

Le altre due scelte e gli ospiti delle puntate

Dunque domani scopriremo chi sceglierà la giovane tronista partenopea tra Luca e Alessio.

Vi ricordiamo che la scelta andrà in onda in diretta su Canale 5 domani dalle 14:45, poi giovedì 30 maggio sarà la volta del tronista pugliese Andrea Zelletta e infine venerdì 31 maggio ci sarà la scelta della tronista torinese Giulia Cavaglia. Questi tronisti dovranno scegliere rispettivamente Natalia e Klaudia e Giulio e Manuel.

Inoltre è stato confermato che, prima dell'ingresso dei corteggiatori in studio, in ogni puntata verranno trasmessi i momenti migliori che ogni tronista ha trascorso con ognuno dei sue due corteggiatori/corteggiatrici e che saranno presenti in studio parenti e amici del tronista, dietro le quinte invece parenti e amici dei corteggiatori.

Questi ultimi usciranno solo in caso di scelta.

Infine, tra gli ospiti ci saranno alcune coppie più amate e seguite delle ultime edizioni di Uomini e Donne, tra cui Eugenio e Francesca, Lorenzo e Claudia e Luigi e Irene. Inoltre, sarà presente anche la fashion blogger Giulia De Lellis ed è possibile che verrà in studio anche il suo compagno, il dj veronese Andrea Damante.