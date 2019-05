Nella puntata di "Live-Non è la D'Urso" trasmessa il primo maggio su Canale 5, è intervenuto in collegamento telefonico per la prima volta Marco Caltagirone, ovvero il presunto fidanzato di Pamela Prati. Nel corso della breve chiacchierata con la conduttrice, l'imprenditore ha confermato che convolerà a nozze con la showgirl l'8 maggio, mantenendo però l'assoluto riserbo sulla location. Durante la telefonata, l'uomo ha ammesso di essere rimasto spiazzato dai pettegolezzi e dai dubbi emersi in queste settimane non solo sul matrimonio ma anche su un premio prestigioso che avrebbe ricevuto in Albania.

Marco Caltagirone ha affermato di non poter apparire in pubblico per un'esclusiva firmata con Verissimo.

Il futuro sposo della Prati, incalzato dalle domande di Barbara D'Urso, ha dichiarato di non poter apparire in televisione prima dei fiori d'arancio perché avrebbe firmato un'esclusiva con la trasmissione Verissimo: "Non posso apparire da nessuna parte perché ho un contratto di esclusiva. In questo momento non posso apparire né fare uscire delle immagini".

In seguito a quest'affermazione, il talk-show condotto da Silvia Toffanin ha replicato, diffondendo un comunicato nel quale è stato rivelato che l'esclusiva delle nozze non impedirebbe affatto a Caltagirone di mostrarsi in pubblico.

Al contrario, qualora volesse apparire, la redazione di Verissimo ne sarebbe lieta, essendo curiosa come tutti di scoprirne finalmente il volto e di conoscerlo.

Ricordiamo, inoltre, che già durante la puntata in cui la Toffanin aveva intervistato Pamela Prati, la presentatrice aveva affermato che non vi era alcun vincolo nei confronti dei futuri sposi.

Nozze Prati-Caltagirone: presunto contratto da 30.000 euro

Le nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone sarebbero coperte da un'esclusiva di Verissimo.

Il settimanale "Oggi" ha rivelato che le parti avrebbero stretto un accordo per una cifra di circa 30.000 euro. Quando a "Live-Non è la D'Urso" la padrona di casa ha chiesto all'imprenditore come mai abbia deciso di sottoscrivere questo contratto nonostante si professi una persona discreta, l'uomo ha risposto che, siccome la Prati fa parte del mondo dello spettacolo, è giusto che mostri ai suoi fan e all'opinione pubblica la propria felicità.

Le reazioni del web

L'intervento telefonico di Marco Caltagirone al programma di Barbara D'Urso non ha pienamente convinto i telespettatori.

Fin da subito, infatti, alla pagina Facebook ufficiale della trasmissione sono giunti diversi commenti anche piuttosto ironici da parte del pubblico sull'intera vicenda.

Inoltre la smentita di Verissimo ha ulteriormente acceso le polemiche sul caso. A questo punto, per fare chiarezza una volta per tutte, bisognerà attendere la fatidica data dell'8 maggio, quando dovrebbero essere celebrate le nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Intanto, in queste ultime ore "Dagospia" ha gettato ulteriore benzina sul fuoco, riportando un'indiscrezione secondo cui le nozze potrebbero addirittura saltare.