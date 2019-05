Le polemiche attorno a Mauro Icardi sembrano non spegnersi mai, infatti dopo mesi di dissidi con l'Inter (la società di calcio in cui milita e da cui è stipendiato) terminati con un armistizio che ha riportato l'ex capitano in campo, ecco un nuovo colpo di scena che riguarda l'argentino. Questa volta è stata una rivelazione fatta dalla trans Guendalina Rodriguez a creare scompiglio, sui social network e non solo, nei confronti del calciatore e della sua famiglia, compresa ovviamente la moglie nonché manager wanda nara.

La trans Gueandalina e Mauro Icardi

Guendalina: 'Ho fatto l'amore con Icardi, che male c'è?'

Entrando più nel dettaglio la confessione social fatta dalla trans Guendalina [VIDEO], riguarda un rapporto intimo che la stessa afferma di aver avuto con il numero 9 interista. In particolare, Guendalina ha scritto sul social network Twitter di aver avuto un rapporto di natura sessuale con Mauro Icardi, con tanto di hashtag #Inter allegato al tweet.

Queste le parole esatte utilizzate dalla brasiliana: "Qual è il problema? Ho avuto un rapporto intimo con Icardi, non sarò la prima e neanche l'ultima trans.

#inter". Oltre a questa frase al veleno Guendalina ha pubblicato anche delle foto di una stanza d'albergo in cui afferma di aver incontrato il calciatore, dicendo che presto rivelerà la verità, seppur dispiaciuta dal fatto di mettere in mezzo moglie e figli.

Alcuni di questi tweet sono stati rimossi e questo ha suscitato dei dubbi sui social network, ma la stessa Guendalina ha poi chiarito tutto ribadendo: "Si, sono stata a letto con Icardi e a breve dirò tutta la verità, i tweet precedenti sono stati cancellati perché ho ricevuto minacce da Wanda Nara.

Ma chi è causa del suo mal pianga se stesso". Ovviamente questa è una notizia particolarmente sensibile, sia per la notorietà del calciatore, spesso coinvolto nelle polemiche insieme alla moglie, sia perché si tratta di un uomo sposato con dei figli. Staremo a vedere se nei prossimi giorni Guendalina sarà ospite di qualche trasmissione televisiva per chiarire meglio la delicata questione.

I trascorsi complicati di Guendalina Rodriguez

Al di là di questa storia, Guendalina sarebbe stata anche la presunta fidanzata di Gennaro Lillio, ex di Lory Del Santo, rimanendo di fatto coinvolta in un altro triangolo particolare e inerente al mondo del gossip.

Va ricordato che la trans ha avuto una vita difficile e fino ai 18 anni ha condotto una doppia vita, visto che non aveva ammesso di non riconoscersi in un corpo maschile e di sentirsi invece intimamente donna.