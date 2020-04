Non c'è pace all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la brutta lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa (poi eliminata), è scoppiato un nuovo scontro tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I due, purtroppo, non riescono proprio a trovare un punto di unione e continuano ad attaccarsi. Ma vediamo cosa è successo e tra Sossio e Teresanna.

Nuovo scontro al Gf Vip tra Sossio e Teresanna

Ieri, dopo che alcuni concorrenti del Gf Vip avevano già cenato, gli ultimi a sedersi a tavola sono stati la bella Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.

Quest'ultimo si è presentato con una bella porzione di pollo cucinata proprio dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ciò non è piaciuto alla bella Pugliese. Il calciatore, a detta di Teresanna, non l'hai mai considerata per cui non avrebbe dovuto nemmeno pensare di poter consumare qualcosa cucinato da lei.

Ovviamente Teresanna gliel'ha comunicato aggiungendo anche di non gradire che lui la imiti. Il calciatore ha confermato di non riuscire a creare un feeling con lei perché sente che non lo apprezza.

Quest'ultima ha chiesto, poi, al gieffino di non deriderla più ed ha aggiunto:

"Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più". Dal momento che sono volate parole forti, la lite è degenerata tanto da richiedere l'intervento immediato degli altri inquilini della casa, tra cui Patrick, per calmare gli animi.

Sossio e l'eliminazione di stasera

I concorrenti del Grande Fratello Vip in nomination attualmente sono Antonio Zequila, Patrick e Paolo. Sossio, in merito a tale eliminazione, ha comunicato ad alcuni gieffini di essere certo che uscirà Zequila. Il motivo sarebbe da additare al brutto comportamento tenuto con Adriana. Ricordiamo che l'attore sostenne di aver avuto una storia d'amore in età giovanile con la Volpe nonostante quest'ultima l'abbia negato.

Zequila aveva definito la conduttrice una bugiarda.

Il calciatore, in seguito, ha espresso la sua opinione anche sugli altri concorrenti che rischiano di essere eliminati stasera. Di Patrick, ad esempio, ha detto che è molto amato da pubblico perché parte integrante della storia del reality (ricordiamo che partecipò alla quarta edizione) mentre di Paolo che è apprezzato da casa anche per la storia d'amore con Clizia.

Nel corso della settimana, mentre Sossio faceva tali previsioni sulle eliminazioni, Zequila alle due di notte teneva sveglio il povero Ciavarro ''costringendolo'' anche ad un confessionale.

Durante il confessionale in questione, l'attore si è lasciato sfuggire che quella sarebbe potuta essere la sua ultima volta.