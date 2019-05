Martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico. Proprio di recente, la redattrice Fiorella Mennoia aveva fatto sapere ai fan che uno dei tre tronisti era vicino a compiere la tanto attesa scelta. Ciò nonostante nell'ultima registrazione nessuno dei tre è arrivato a scegliere la propria anima gemella, anche se la Mennoia aveva lasciato intendere ciò pubblicando delle foto sui social con dei petali rossi.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 7 maggio

In ogni caso assisteremo comunque a degli inaspettati colpi di scena.

Secondo le anticipazioni che trapelano in rete, protagonista della puntata che andrà in onda nei prossimi giorni è stato Andrea Zelletta. Maria De Filippi ha mostrato l'esterna di Andrea con Natalia, dove di due si sono scambiati numerosi baci. Questo ha fatto scoppiare in lacrime la corteggiatrice Klaudia, ormai convinta che il tronista sceglierà sicuramente la sua rivale.

Muriel invece, non ha voluto prendere parte all'ultima registrazione del programma dopo una discussione avuta dietro le quinte con Andrea. Pare infatti che la ragazza abbia deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea bacia Natalia, Klaudia in lacrime

Nella registrazione del 7 maggio di Uomini e donne, il tronista Andrea Zelletta, uno tra i personaggi più discussi di questa stagione, è stato nuovamente al centro dell'attenzione. Finita la precedente puntata, Andrea si è diretto dietro le quinte da Natalia e ha incontrato Muriel, con la quale ha avuto un'accesa discussione tanto che la corteggiatrice ha deciso di abbandonare il programma.

Una volta raggiunta Natalia, i due sono usciti insieme e successivamente si sono scambiati dei baci molto romantici.

L'esterna con Natalia, ha lasciato Klaudia non indifferente. Infatti alla visione dell'esterna del cavaliere, è subito scoppiata in lacrime, convinta del fatto che Andrea ormai stia per scegliere Natalia. Maria De Filippi ha subito interrotto il filmato dell'esterna dei due tronisti, nel tentativo di far riprendere la ragazza. Andrea a questo punto, per aiutarla a calmarsi, la invita a ballare, cercando di spiegarle la questione. Alla fine viene rimandata in onda l'esterna di Andrea.

Muriel abbandona la trasmissione

La corteggiatrice Muriel invece, dopo la discussione avuta con il cavaliere nei corridoi degli studi Elios, non si è presentata per la registrazione del programma. La conduttrice Maria De Filippi, ha informato Andrea che Muriel non si è presentata per via di alcuni problemi al lavoro. Ciò nonostante il cavaliere si è dimostrato piuttosto freddo a riguardo e non sembra intenzionato a risolvere la discussione con la tronista.

Infatti, secondo le anticipazioni che trapelano in rete, Muriel ha deciso di abbandonare definitivamente il programma.