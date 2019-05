Una nuova bufera si è abbattuta sulla casa del Grande Fratello 16. Ad essere oggetto di pesanti critiche da parte dei social network è ancora una volta Francesca De Andrè, colpevole di avere esagerato con le parole rivolte al suo fidanzato Giorgio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato visto uscire di casa in compagnia di una ragazza bionda anche se la tesi è stata prontamente smentita dal diretto interessato. Ma davanti ad immagini molto evidenti, la De Andrè ha faticato a nascondere la sua rabbia rivolgendosi a lui con degli appellativi che avrebbero potuto essere evitati e che hanno scatenato la replica del web e di Gessica Notaro.

Grande Fratello 16: Gessica Notaro chiede provvedimenti contro Francesca

Quest'ultima, che si è sentita chiamata in causa, ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti della gieffina. Anche Guendalina Canessa è finita nel mirino dei social network, in questo caso per un'affermazione rivolta a Gabriel Garko.

Gessica Notaro contro Francesca De Andrè

Dopo avere visto le foto compromettenti dell'ex fidanzato nella diretta del Grande Fratello 16 di lunedì, Francesca De Andrè era furiosa con lui a tal punto da dichiarare: "Gli do fuoco!" o "Lo brucio vivo".

Pubblicità

Le sue parole hanno scatenato fin da subito i rimproveri dei social network e Gessica Notaro: la modella sfregiata dall'acido dal suo ex fidanzato non è riuscita a rimanere in silenzio, esprimendo la sua contrarietà a tali affermazioni. Affidandosi al suo profilo Instagram, la Notaro ha ammesso di capire che la gieffina era mossa dalla rabbia del momento, ma comunque si è detta contraria a tali parole, considerando che la De Andrè sapeva di essere davanti alle telecamere.

Si è quindi rivolta alla produzione del GF16, chiedendo che si corra subito ai ripari: "Come vengono presi provvedimenti nei confronti degli uomini che dicono certe cose, io chiedo per cortesia che venga preso un provvedimento anche nei confronti di questa ragazza". In passato, altre affermazioni accese di Francesca non sono state trattate in studio, la speranza è che questa volta Barbara d'Urso decida di non passarci sopra.

Critiche sulla frase di Guedalina Canessa

Anche un'altra protagonista del Grande Fratello 16 di recente è finita nel mirino del web a causa di un'affermazione considerata omofoba.

Pubblicità

Si tratta di Guendalina Canessa, alla quale lunedì scorso è stato chiesto di restare ancora una settimana nella Casa per conquistare Enrico. L'ex moglie di Daniele Interrante si è intrattenuta con gli altri inquilini per parlare di alcuni vip ed esprimere la sua opinione su di loro. Ma quando le è stato chiesto se Gabriel Garko corrispondesse alla sua immagine di uomo ideale, lei ha chiuso il discorso definendolo "femminella". Una dichiarazione che ha scatenato l'indignazione del web, da parte di chi considera tale parola decisamente omofoba.

Pubblicità

In questo caso si chiede che a Guendalina non venga richiesto di restare ancora nel Reality Show.