Nelle prossime puntate del dating-show di Mediaset Uomini e donne potrebbe arrivare un colpo di scena per quanto concerne il trono classico. Pare, infatti, che il percorso di uno dei tre tronisti, ovvero Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, possa concludersi già a partire dalla prossima registrazione del programma, spostata dal lunedì al giorno successivo.

L'ipotesi è legata ad un indizio fornito sui social network da un'autrice della trasmissione, Raffella Mennoia.

Anticipazioni Uomini e Donne, martedì uno dei tronisti potrebbe scegliere.

Anticipazioni Uomini e Donne: la foto che ha fatto incuriosire i social

Raffaella Mennoia ha chiesto ai fan su Instagram se avessero voglia di ricevere qualche anticipazione sui prossimi appuntamenti del dating-show di Canale 5. La risposta non si è fatta attendere, con una netta prevalenza dei sì. La collaboratrice di Maria De Filippi, a questo punto, ha annunciato che la prossima registrazione avverrà di martedì, inserendo nella foto anche dei petali rossi.

Pubblicità

Questo potrebbe essere un chiaro indizio di una scelta ormai alle porte per uno dei tronisti, giacché proprio alla conclusione dei percorsi dei vari protagonisti del programma, dal soffitto piovono proprio dei petali quando gli innamorati si baciano.

Anticipazioni U&D: Angela Nasti favorita per la scelta

A questo punto, c'è da chiedersi chi fra i tre tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti sceglierà la sua anima gemella in anticipo.

Per quanto riguarda il modello tarantino, la sua situazione sembra ancora troppo ingarbugliata per giungere ad una decisione, infatti il giovane in diverse occasioni ha dimostrato di avere ancora le idee confuse. Basti pensare, ad esempio, che nel giro di pochi giorni ha baciato le corteggiatrici Klaudia Poznańska e Natalia Paragoni, scatenando l'ira di quest'ultima. Il tronista ha poi provveduto a ridurre il numero delle sue preferite eliminando Giorgia Klinti, ma nonostante ciò la sua scelta appare ancora lontana.

Pubblicità

Anche Giulia Cavaglià di recente ha cominciato a chiudere il cerchio, confermando nel suo parterre soltanto Manuel Galiano e Giulio Raselli. Nonostante ciò, anche il percorso della bella 24enne sembra ancora troppo tormentato per giungere in tempi brevi ad una decisione.

A questo punto, la favorita per la probabile scelta di martedì prossimo sarebbe la 19enne Angela Nasti, come sospettano anche i fan del dating-show per svariati motivi. La tronista, infatti, nelle ultime registrazioni ha palesato un certo interesse verso Luca Daffrè, arrivando addirittura a piangere per il cavaliere nell'ultima registrazione, quando lui non si è presentato per le riprese.

Pubblicità

L'influencer napoletana, inoltre, ha deciso di recarsi personalmente da Luca a Milano per risolvere la questione inerente la lettera inviatagli.

A questo punto, non resta che attendere la registrazione del 7 maggio per scoprire se sarà davvero la Nasti a compiere la tanto attesa scelta.