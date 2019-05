Il dating-show Uomini e donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5 è quasi giunto al termine per questa stagione. La prossima settimana i tre tronisti effettueranno in diretta le rispettive scelte. Intanto oggi, 23 maggio, andrà in onda un'altra puntata, durante la quale le attenzioni si focalizzeranno soprattutto su Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià.

Pubblicità

Pubblicità

Il bel tarantino, in particolare, si mostrerà ancora piuttosto indeciso con le sue corteggiatrici, mentre la modella torinese avrà un confronto con Manuel Galiano.

Dalle anticipazioni di WittyTv si apprende che Muriel abbandonerà definitivamente la trasmissione, non prima però di aver avuto uno scontro piuttosto acceso con Andrea. Quest'ultimo, dimostrando di non essere effettivamente molto interessato alla ragazza, non si mostrerà turbato né dalle sue parole e neppure dal suo addio.

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi 23 maggio.

Durante il programma si verrà a sapere che Zelletta è corso per ben tre volte da Natalia Paragoni. Entrambi si sono resi protagonisti dell'ennesima discussione, anche se alla fine sono riusciti a chiarirsi. Nel corso di una delle esterne, i telespettatori dello storico dating-show potranno assistere anche ad un bacio molto romantico che non mancherà di scatenare una reazione furiosa da parte di Klaudia.

La ballerina di origine polacca questa settimana non è stata portata in esterna dal tronista, e in studio accuserà Andrea di aver già fatto la scelta nel suo cuore (Natalia Paragoni, ndr) visto come si sta comportando di recente. Infine tra le lacrime dirà, rivolgendosi sempre al modello tarantino: "Tu mi tieni qui solo perché devi arrivare felice e contento alla villa".

Pubblicità

Giulia: ennesima lite con Manuel prima del bacio

Se il percorso di Andrea Zelletta sta diventando sempre più travagliato, quello di Giulia Cavaglià non sembra essere da meno. La tronista torinese, infatti, ha avuto un altro diverbio con Manuel Galiano in esterna. Dopo essere rientrati in studio, ci sarà uno scontro tra il corteggiatore savonese e Giulio Raselli.

Ad ogni modo, litigi a parte, le esterne di Giulia sono finite nel migliore dei modi, infatti anche Manuel, dopo averle chiesto scusa, si è scambiato con lei un tenero bacio, e anche in quest'occasione si assisterà alla dura reazione di Giulio.

Di recente Manuel Galiano ha rilasciato un'intervista a "Uomini e Donne Magazine", nella quale non ha nascosto di essere piuttosto in ansia e preoccupato per la scelta di Giulia, dichiarando: "Alterno emozioni positive a emozioni negative". Nonostante stia cercando di essere ottimista, si è detto piuttosto in apprensione per il rapporto instaurato dalla Cavaglià con Giulio.

Infine, in merito alle tensioni con Tina Cipollari, il 27enne ligure ha rivelato: "Il pensiero che ho su Tina non è positivo, perché non trovo simpatico quello che dice".

Pubblicità

Secondo Manuel, infatti, quando l'opinionista si fa una sua idea su di una persona è piuttosto difficile farle cambiare opinione.