La famosa telenovela Il Segreto nelle prossime puntate sorprenderà i molti fan che seguono lo sceneggiato iberico. Alcune delle principali anticipazioni si concentrano su Julieta Uriarte e Saul Ortega, interpretato da Ruben Bernal. La coppia prima di riuscire a sposarsi dovrà affrontare alcuni problemi causati da Eustaquio Molero.

In seguito, aiutato da Mauricio Godoy, Prudencio rapirà l'Uriarte per evitare che Eustaquio le faccia del male. Poi l'uomo verrà ferito da Lamberto e rischierà di morire. Successivamente Saul donerà il sangue a Prudencio per cercare di salvargli la vita. Nel frattempo il figlio di Molero andrà in carcere. Di seguito le altre anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto.

Saul e Julieta organizzano un matrimonio improvviso

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Eustaquio Molero troverà il modo di far uscire suo figlio Lamberto di prigione.

Il Segreto: Julieta e Saul si sposeranno.

Per tale ragione Julieta e Saul saranno notevolmente preoccupati per il fatto che il loro nemico possa attentare ancora una volta alle loro vite. Successivamente la coppia organizzerà un matrimonio improvviso e decideranno di sposarsi entro ventiquattro ore. Poi Julieta e Saul non avranno imprevisti e finalmente si sposeranno. La coppia sarà ufficialmente celebrata da don Berengario. Inoltre, alle nozze dei due saranno presenti Fernando Mesia, Raimundo e Maria.

Prudencio e Francisca Montenegro non parteciperanno alle nozze. Francisca non sarà felice per il fatto che Saul si sposi con Julieta e lo racconterà a Raimundo. Nel frattempo Prudencio non parteciperà al lieto evento poiché dovrà ancora riprendersi dalla ferita allo stomaco.

Prima notte di nozze per Saul e Julieta

Al matrimonio di Saul e Julieta tutto andrà come sperato e non accadranno imprevisti. Poi alcuni bambini faranno esplodere alcuni petardi all'ingresso della chiesa.

Per tale ragione Carmelo e Severo si preoccuperanno parecchio e inizialmente penseranno che si tratti di Eustaquio Molero. Successivamente la festa si concluderà nella locanda di Marcela e Matias. In seguito i novelli sposi passeranno la prima notte di nozze in una casa presa in affitto appositamente per l'evento da Adele ed Irene.

Dove guardare in streaming le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vengano trasmessi i futuri episodi de Il Segreto, si ricorda che tutte le puntate già andate in onda possono essere riviste attraverso la registrazione gratuita sul sito MediasetPlay.it.

Oltre alle puntate trasmesse in televisione, sulla piattaforma dedicata si possono trovare molti video dedicati alle anticipazioni della serie spagnola.