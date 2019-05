Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 13 al 17 maggio saranno caratterizzate da numerose vicende sorprendenti. In tale periodo tornerà Giovanna Landolfi, che riuscirà ad arrestare Constantin dopo l'aggressione ad Angela. Nonostante le pressioni della poliziotta, il malvivente non confesserà il suo legame con Prisco, rendendo necessaria una svolta delle indagini in altro senso. Le novità della prossima settimana riguarderanno anche Roberto Ferri, che dovrà fare i conti con il proprio senso di colpa, mentre Filippo riceverà una buona notizia inerente un'eredità.

Anticipazioni Un posto al sole: Giovanna tenta di incastrare Prisco

Il ritorno di Anita farà riaccendere la gelosia di Alex, che verrà rincuorata da Silvia. Inoltre, con Vittorio finalmente ci sarà un passo avanti importante.

Un posto al sole anticipazioni: Giovanna litiga con Franco

Le puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 maggio si concentreranno sugli sviluppi delle indagini intorno a Prisco. Il cerchio delle indagini sembrerà chiudersi e Constantin, grazie all'aiuto di Ciro, verrà arrestato. Nonostante i tentativi di Giovanna di spingerlo alla confessione, il delinquente non ammetterà i suoi rapporti con il camorrista.

Come temuto fin dall'inizio da Angela, Franco avrà una reazione inaspettata e il suo gesto provocatorio potrebbe avere delle conseguenze molto gravi. Nel frattempo, Ciro e Angela saranno sempre più vicini, mentre la Landolfi tenterà di cambiare improvvisamente strategia per incastrare Prisco. Spiazzata dal sorprendente passo in avanti di Ciro nei suoi confronti, la Poggi finirà per avere un aspro confronto con Franco. Raffaele sarà assalito dal senso di solitudine dopo la partenza di Diego: su pressione di Ornella, l'uomo deciderà di fare visita al figlio nella sua nuova casa.

Trame Un posto al sole: buone notizie per Alex e Vittorio

In seguito al ritorno di Anita in città, Alex sarà assalita da nuove insicurezze nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana. Ma nonostante i timori iniziali, che Silvia tenterà di appianare, alla fine tra Alex e Vittorio la situazione arriverà alla svolta e i due ragazzi trascorreranno la notte insieme. Roberto dovrà fare i conti con la propria coscienza dopo la tragica scomparsa di Tommaso e troverà il sostegno di Marina, che correrà in suo soccorso.

Filippo e Serena riceveranno una buona notizia riguardante un'eredità. Il battesimo di Lorenzo sarà alle porte e la scelta del padrino causerà discussioni. La questione finirà per causare litigi tra Mariella e Guido mentre Cerruti si appresterà ad incontrare un suo nuovo possibile partner.