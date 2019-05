Continua la rivalità tra Mila Suarez e Francesca De André al Grande Fratello 16, anche dopo che la modella marocchina è stata eliminata dal reality show. Lo scorso lunedì, infatti, la ragazza, per via del televoto, è stata costretta a lasciare la casa più spiata d'Italia, ma il suo ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato affatto facile.

Di recente Mila ha pubblicato delle storie su Instagram dove ha fatto presente quanto sia difficile per lei tornare alla normalità dopo quanto vissuto nelle ultime settimane all'interno del Grande Fratello, riferendosi chiaramente alla rivale Francesca De André. La Suarez ha fatto sapere inoltre ai suoi fan che ha contattato i suoi avvocati per decidere se sporgere denuncia nei confronti della sua rivale. Le sue dichiarazioni sono state talmente forti da far muovere il popolo del web contro la De André, accusata sui social di bullismo e razzismo verso l'ormai ex coinquilina.

Grande Fratello 16: Mila Suarez pronta a sporgere denuncia contro la De André

Grande Fratello 16, Mila Suarez: 'Non sto bene'

Da quando è incominciata la sedicesima edizione del Grande Fratello, la nipote nel cantautore Fabrizio De André ha preso di mira la modella marocchina MIla Suarez, chiamandola con appellativi decisamente inappropriati e offensivi, tra cui "scimmia" o altri appellativi anche peggiori, al punto che sui social si è chiesto a gran voce di espellere la De André. Soltanto ora che la Suarez è fuori dal Reality Show, libera dalle grinfie della sua rivale, ha rivelato alcuni dettagli in più riguardo alla sua esperienza traumatica all'interno della casa più spiata d'Italia e come si sente ora che è fuori dal programma.

La modella, infatti, si è subito scusata con i suoi fan se non può rispondere, perché attualmente non sta bene sia a livello morale che psicologico, come dichiarato da lei stessa. Ha aggiunto inoltre, come detto, di aver contattato degli avvocati per decidere se sporgere denuncia contro la De André, affermando che il bullismo è un reato.

Un'altra denuncia per Francesca De André

Non è la prima volta che Francesca De André è stata querelata durante quest'edizione del Grande Fratello.

Proprio qualche settimana fa, infatti, un'amica di Mila Suarez aveva annunciato di essersi rivolta a un avvocato per denunciare la nipote di Fabrizio De André.

Ora è invece la rivale a voler sporgere denuncia, in quanto rimasta traumatizzata dagli insulti e dagli appellativi con cui le si rivolgeva la De André. La modella marocchina ha voluto sottolineare, infatti, che il bullismo non va preso sottogamba e che può essere punibile per legge, assieme al razzismo e al mobbing.

Insomma, Mila non sembra intenzionata a dimenticare quanto ha dovuto subire e ora forse si prenderà la sua "vendetta" nei confronti della rivale. La vicenda tra le due potrebbe anche essere messa in discussione durante la prossima puntata del reality show condotto da Barbara D'Urso.