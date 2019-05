Novità in arrivo riguardo la telenovela iberica “Una vita” arrivata sul piccolo schermo italiano il 22 giugno 2015. Chi segue le avventure di questo sceneggiato è a conoscenza che l’autrice Aurora Guerra si diverte a movimentare le trame con l’uscita e l’ingresso di nuovi personaggi. Nelle puntate attualmente trasmesse in Spagna e che approderanno a Canale 5 soltanto tra un anno, non sono più presenti diversi protagonisti. Nelle future puntate "italiane", purtroppo, si dovrà fare a meno di Inigo, Flora, Leonor, Blanca e Diego, il cui futuro sarà comunque positivo, mentre non sarà lo stesso per Arturo, Martin, Samuel, Trini e Celia.

Trame Una Vita: due coppie fuggono, Arturo, Martin, Trini, Celia, e Samuel muoiono

La partenza di Leonor, Inigo, Blanca e Diego, tragica fine per Arturo e Martin

Le anticipazioni che arrivano dalla Spagna riservano sorprese negative anche per alcuni personaggi apparsi recentemente negli episodi trasmessi in Italia. I nuovi gestori de La Deliciosa, Inigo e Flora Cervera, dopo aver portato scompiglio ad Acacias 38 usciranno di scena insieme a Leonor Hildago. Quest’ultima dirà addio ai suoi familiari per rifarsi una nuova vita al fianco del pasticcere.

Martin Enraje non potrà realizzare uno dei suoi sogni, dato che quando deciderà di risposare Casilda verrà ucciso. L’ex militare farà da scudo con il suo corpo a Diego Alday dopo aver cercato metterlo in guardia. Il garzone, prima di esalare l’ultimo respiro, dichiarerà tutto il suo amore alla sua dolce metà.

Anche Arturo Valverde farà una tragica fine nel giorno più bello della sua vita. Il colonnello muore proprio quando sta per portare all'altare Silvia Reyes ed a ferirlo mortalmente sarà Blasco, giunto in paese per uccidere la sua promessa sposa.

Oltre alla figlia di Rosina ed Inigo, un’altra coppia si darà alla fuga. Si tratta di Blanca e Diego che dopo essersi ricongiunti in modo definitivo e aver superato numerosi ostacoli a causa di Ursula e Samuel disposti a tutto per farli separare, se ne andranno via dal quartiere iberico insieme al figlio Moises.

Addio a Trini, Celia e Samuel

Successivamente, il pubblico italiano assisterà al decesso di Trini Crespo che i fan spagnoli hanno avuto modo di vedere sull’emittente televisiva LA 1 TVE lo scorso gennaio.

La donna avrà un’improvvisa crisi respiratoria che causerà la sua morte. Ramon Palacios rimarrà vedovo dopo essere diventato padre, per la terza volta, della piccola Milagros. La scomparsa della madrina di Maria Luisa e Antonito verrà seguita da quella della sua migliore amica Celia Alvarez Hermoso. Quest’ultima sarà vittima di un incidente mortale per aver tentato di rapire la figlia di Ramon, dato che cadrà dalla finestra di Palacios Senior dopo averlo minacciato.

Infine uno dei personaggi che ha lasciato il cast negli episodi iberici andati in onda la fine di aprile è Samuel Alday. Il figliastro di Ursula avrà lo stesso destino di Arturo e Martin, poiché un acerrimo nemico di sua moglie Genoveva, chiamato Cristobal, lo ucciderà quando lui e la sua amata saranno sul punto di fuggire.