Ci sono novità importanti nella carriera di Alessandra Mastronardi: l'attrice è stata scelta come la nuova madrina della 76ª edizione del Festival internazionale del Cinema di Venezia. Dunque la giovane attrice avrà il compito di occuparsi delle serate riguardanti l'apertura e la chiusura della Mostra internazionale che vanta la direzione di Alberto Barbera, con la collaborazione della Biennale di Venezia. L'appuntamento è fissato per la fine di agosto, e precisamente il giorno 28, presso la Sala Grande.

La cerimonia chiuderà il 7 settembre, giorno nel quale verranno annunciati i Leoni d'oro, lo stesso discorso vale per gli altri premi ufficiali. Alessandra Mastronardi merita questa opportunità, se si considera che nel corso di questi anni ha avuto un'evoluzione rilevante.

Un momento importante per l'attrice

Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento molto importante nella sua carriera lavorativa dimostrando di essere un'artista poliedrica per la capacità di passare da un personaggio all'altro.

In questa stagione è tornata sul piccolo schermo con due impegni rilevanti come le serie televisive 'I medici 2' e 'L'allieva 2'. La fiction ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola continua ad ottenere un grande successo e sui social il pubblico chiede alla Rai la riconferma di questa Serie TV. Questo prodotto televisivo ha permesso di creare una coppia apprezzata della fiction come Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. L'attrice ha delle origini napoletane, ma è cresciuta nella città di Roma e, in giovane età, è riuscita a conquistare gli spettatori.

Inoltre ha lavorato accanto ad un attore importante come Riccardo Scamarcio nella pellicola intitolata "Prova a volare". Il successo televisivo è arrivato con la partecipazione alla serie tv 'I Cesaroni' dove ha vestito i panni di Eva.

Un film statunitense per Alessandra Mastronardi

A livello cinematografico vanta la collaborazione con un regista internazionale come Woody Allen che l'ha scelta per il film 'To Rome with love' dove ha conosciuto il collega Lino Guanciale.

Questa opportunità si è rivelata fondamentale per aprire la strada al cinema internazionale. Inoltre in Italia ha lavorato al cinema in film come 'Amici come noi' e 'Ogni maledetto Natale'. La Mastronardi ha ottenuto dei premi di un certo rilevo con la partecipazione alla pellicola 'Life' incentrata sulla vita di James Dean e alla serie 'Master of None' trasmessa su Netflix, grazie ai quali è arrivata agli Emmy Awards, ai Golden Globers, fino alla candidatura ai Critics Choice Awards.

Infine nel prossimo autunno la Mastronardi tornerà al cinema nella pellicola statunitense dal titolo 'Us' diretta da Stefan Schwartz.