L'appuntamento con Uomini e donne ritorna lunedì 20 maggio con la prima puntata della nuova settimana di programmazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena, dopo tutti quelli che abbiamo visto nel corso delle ultime puntate, caratterizzati in primis dalla secchiata di acqua gelata che Tina Cipollari ha rovesciato sul capo di Gemma Galgani, suscitando non poche polemiche in rete e sui social. Cosa succederà a questo punto nel corso della prossima puntata?

Le anticipazioni sulla puntata di lunedì rivelano che Gemma e Tina continueranno ad essere protagoniste indiscusse.

Gli spoiler di Uomini e donne del 20 maggio: ritorna il trono over

Nel dettaglio, infatti, in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram di Uomini e donne sono state svelate le prime anticipazioni su quello che accadrà nel corso della puntata del trono over in onda lunedì pomeriggio. Gemma Galgani si presenterà in studio con un salvagente, timorosa di nuovi possibili attacchi da parte della sua 'nemica storica' Tina Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 maggio

E poi ancora vedremo che tra le due protagoniste di Uomini e donne ci saranno dei nuovi accesi battibecchi con Tina che accuserà la dama torinese di non avere le idee chiare e di voler prendere in giro il pubblico. Ma il colpo di scena di questo nuovo appuntamento con Uomini e donne che vedremo in onda lunedì 20 maggio su Canale 5 arriverà nel momento in cui vedremo che la frequentazione tra Gemma e Mario porterà ad un clamoroso risvolto.

I due, infatti, si stanno frequentando fuori dallo studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi e possiamo dire che le cose tra i due stanno andando nel migliore dei modi.

Questa settimana, infatti, arriverà il tanto atteso bacio tra Gemma e Mario: i due, durante un'esterna si lasceranno andare a questo tenero momento, che ovviamente in studio scatenerà non poche polemiche.

Gemma si scaglia duramente contro Tina

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari dopo aver assistito alla scena del bacio, si recherà dietro le quinte da Mario e lo 'metterà in guardia' dai rischi che sta correndo nel portare avanti questa frequentazione con la Galgani.

A quel punto vedremo che Tina 'impedirà' anche al cavaliere di presentarsi in studio e proverà a chiuderlo nei bagni che si trovano presso gli studi.

Gianni Sperti, però, riuscirà ad intervenire in tempo e alla fine Mario sarà presente in studio per confrontarsi con la Galgani, la quale apparirà fortemente stizzita dal comportamento di Tina Cipollari, la quale ancora una volta le ha rovinato un momento importante e al tempo stesso bello della sua vita sentimentale.